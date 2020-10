Ein 50 Jahre alter Mann hat am Sonntag bei einem Unfall in der Klettergrube "Ettringer Lay" schwere Verletzungen erlitten. Der Mann sei etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt, berichtete ein Polizeisprecher in Mayen am Montag. Der verletzte Kletterer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Koblenz geflogen werden. Neben der Feuerwehr und einem Notarzt war auch die Bergrettung im Einsatz. Die "Ettringer Lay" ist Teil des Geoparks Laacher See.