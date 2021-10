Kleiderkammer in Bad Neuenahr-Ahrweiler zieht um

Die Kleiderkammer für Flutopfer in der Grundschule an der Landskrone Heimersheim in Bad Neuenahr-Ahrweiler zieht in das gut 900 Meter entfernte Alten- und Pflegeheim St. Vinzenz. Ab dem 25. Oktober sollen die Kleiderspenden von dort aus verteilt werden. Bisher wurde dafür die Schulturnhalle genutzt - die muss jetzt geräumt werden, damit dort wieder Sportunterricht stattfinden kann. Noch vor dem Wochenende sah es so aus, als würde die Kleiderkammer keine geeigneten Räumlichkeiten finden und müsse schließen. Durch Hilfen aus dem Ort konnte jetzt mit dem Heim eine Lösung gefunden werden.