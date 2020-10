per Mail teilen

Vor dem Verwaltungsgericht Koblenz klagt seit Montag eine Mitarbeiterin einer Seniorenresidenz gegen den Westerwaldkreis. Ihr Anwalt sagte dem SWR, die Frau fühle sich durch eine Quarantäne-Anordnung des Kreises ungerecht behandelt.

Der Westerwaldkreis hatte die Frau im Mai wegen der steigenden Zahl an Corona erkrankten Bewohnern und Mitarbeitern in der Seniorenresidenz in Quarantäne geschickt. Sie durfte ihr Zuhause nicht mehr verlassen - etwa zum Einkaufen.

Frau durfte weiter in Seniorenheim arbeiten

Der Westerwaldkreis stufte die Mitarbeiterin aber gleichzeitig als sogenanntes Schlüsselpersonal ein: Die Frau arbeitet in dem Seniorenheim als Qualitätsmanagerin und durfte deshalb trotz Quarantäne weiter dort arbeiten. Auch der Weg zur Arbeit wurde ihr erlaubt.

Die Klägerin argumentiert, dass sie diese Situation belastet habe. Die Anordnung des Kreises, sie in Quarantäne zu schicken, sei unverhältnismäßig gewesen, da sie sich dreimal auf Corona testen lassen habe und alle Tests negativ gewesen seien.