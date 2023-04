Eine Familie aus der Eifel beklagt Diskriminierung im Alltag, weil ihr Nachname russisch klingt. Sie möchte deshalb vor dem Verwaltungsgericht Koblenz eine Namensänderung erreichen.

Die Eltern und ihre Tochter sind Deutsche. Bei der Hochzeit vor über zehn Jahren hatte sich das Ehepaar für den Nachnamen des Mannes entschieden. Damals sprach nichts gegen den russischen klingenden Namen, sagte der Kläger am Mittwoch in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Koblenz.

Seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Februar 2022 habe sich die Lage schlagartig geändert. Inzwischen erlebe die Familie das Gleiche wie viele Russen in Deutschland: Immer wieder komme es zu Diskriminierungen im Alltag. Deshalb will der Kläger seinen Namen auch nicht öffentlich machen.

Das Verwaltungsgericht in Koblenz muss entscheiden, ob eine Familie aus dem Maifeld ihren russisch klingenden Namen ändern darf - weil sie nach eigenen Angaben seit Beginn des Ukraine-Krieges deshalb Nachteile hat. SWR

Familie aus VG Maifeld: Diskriminierung in Beruf, Schule und Alltag

Der Kläger führte aus, er betreibe ein Nebengewerbe als Unternehmer. Dort sei es bereits vorgekommen, dass ein Auftraggeber abgesprungen sei mit der Begründung, dass er nur mit Deutschen arbeiten wolle. Auch in der Warteschlange vor einem Restaurant sei es zu rassistischen Äußerungen gekommen, als die Familie mit ihrem Nachnamen aufgerufen wurde.

Er und seine Frau könnten mit solchen Situationen noch einigermaßen erwachsen umgehen. Am meisten Sorgen mache er sich aber um seine Tochter. Diese habe seit ihrer Einschulung in einer weiterführenden Schule ebenfalls Erfahrungen mit Diskriminierungen sammeln müssen - durch andere Kinder, aber auch durch Lehrkräfte. In Rheinland-Pfalz sei das kein Einzelfall. Es dürfe nicht sein, dass seiner Tochter Steine in den Weg gelegt würden, nur weil sie den falschen Nachnamen habe.

VG Maifeld lehnte den Antrag auf Namensänderung ab

Die Verbandsgemeinde Maifeld hatte den Antrag auf Namensänderung nach eigenen Angaben mit der zuständigen Aufsichtsbehörde diskutiert und ihn letztlich abgelehnt. Die Kommune begründete das mit den sehr hohen Hürden für eine Namensänderung in Deutschland. Hierfür müsse ein wichtiger Grund vorliegen.

Info: Wann kann man seinen Namen ändern? Das deutsche Namensrecht wird grundsätzlich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Eine Änderung des Namens ist demnach vor allem bei Änderungen des Familienstandes möglich. Also bei - Eheschließung - Begründung einer Lebenspartnerschaft - Scheidung - Adoption - Geburtsname eines Kindes Darüber hinaus kann nach dem Namensänderungsgesetz nur dann der Name geändert werden, wenn ein so genannter "wichtiger Grund" vorliegt. Ob das der Fall ist, müssen Behörden oder Gerichte im Einzelfall entscheiden. Regelmäßig anerkannte wichtige Gründe sind unter anderem: - Verwechslungsgefahr (etwa bei Namensgleichheit mit Prominenten) - Lächerlichkeit (zum Beispiel, wenn ein meist alter Nachname inzwischen ein Schimpfwort ist) - Negative historische Vorbilder (wie Himmler oder Rommel) - Anstößigkeit Ausdrücklich nicht ausreichend für eine Namensänderung ist persönlicher Geschmack. Oder, wenn man sich von dem neuen Namen eine bessere Wirkung oder Wiedererkennbarkeit verspricht.

Verwaltungsgericht Koblenz entscheidet über Namensänderung

Ein Vertreter der Verbandsgemeinde Maifeld sagte vor dem Verwaltungsgericht Koblenz, eine Diskriminierung wegen des russisch klingenden Nachnamens sei schlimm. Das allein sei aber noch kein wichtiger Grund im Sinne des Gesetzes für eine Änderung. Schließlich würden zahlreiche Studien zeigen, dass Menschen mit ausländischen Namen praktisch überall strukturell diskriminiert würden: Sei es bei der Wohnungssuche, bei der Jobsuche oder bei der Notenvergabe an Schulen und Universitäten.

Sollte das Gericht grundsätzlich die Diskriminierung als wichtigen Grund anerkennen, könnte in Zukunft so gut wie Jeder mit ausländischem Namen erfolgreich eine Änderung beantragen. Das Verwaltungsgericht Koblenz berät über den Fall und hat angekündigt, dass es voraussichtlich sein Urteil in den nächsten drei bis vier Wochen fällen wird.