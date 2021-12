In Dümpelfeld in der Verbandsgemeinde Adenau geht am Donnerstagnachmittag die zentrale Kläranlage mit zwei biologischen Reinigungsstraßen wieder in den Vollbetrieb. Das hat die Verbandsgemeinde mitgeteilt. Die Kläranlage ist den Angaben zufolge die erste im Kreis Ahrweiler, die nun wieder komplett in Betrieb genommen wird. Die Anlage war bei der Flutkatastrophe im Ahrtal schwer beschädigt worden. Bis jetzt sei sie nur im Notbetrieb gelaufen, heißt es.