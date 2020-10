Die Kindertagesstätte im Koblenzer Stadtteil Pfaffendorfer Höhe bleibt nach Angaben des katholischen Trägers vorerst geschlossen. Wann die Kita wieder öffne, sei momentan noch unklar. Zuletzt hatte es anonyme Morddrohungen gegen die Mitarbeiter gegeben. Hintergrund sind die Vorwürfe einer Mutter, ihre Tochter sei in der Kita sexuell missbraucht worden. Das behauptet die Frau auf Arabisch in einem Internetvideo. Diesen Verdacht konnten Polizei und Staatsanwaltschaft in ihren Ermittlungen jedoch nicht bestätigen. Am Samstag hatten in Koblenz nach Polizeiangaben etwa 60 Menschen gegen Kindesmissbrauch demonstriert.