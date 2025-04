Mäusebefall in Neuwieder Kita - Kinder müssen raus

Schlechte Nachrichten für die Eltern einer Kita in Neuwied-Gladbach. Sie musste kurzfristig schließen, weil sich dort Mäuse eingenistet haben. Am Donnerstag soll es einen Infoabend dazu geben.

Die Stadt Neuwied bestätigte auf SWR-Anfrage, dass das Hauptgebäude der Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt wegen des Mäusebefalls bereits vor einer Woche geschlossen werden musste. Das habe das Kreis-Gesundheitsamt angeordnet.

Nach Angaben mehrerer Eltern teilte die Kita-Leitung vergangene Woche mit, dass viele Mäuse in den Zwischendecken des Gebäudes leben. Die Decken müssten jetzt gesäubert, desinfiziert und saniert werden.

Eltern sorgen sich um Kinderbetreuung

Bereits einen Tag später sei die Betreuung der Kinder eingeschränkt und mit den Arbeiten begonnen worden, berichtet beispielsweise ein Vater, dessen drei Kinder in die Kita gehen. Viele Familien seien verzweifelt. Momentan wüssten sie noch nicht genau, wie es mit der Kinderbetreuung weitergehe. Einige Eltern kritisieren auch, dass sie zu kurzfristig informiert wurden.

Betroffen sind laut Stadt nicht alle Kinder. Die Betreuung der Unter-Zwei-Jährigen sei weiterhin in einem Anbau gewährleistet. Außerdem könnten alle Kinder, die im Sommer in die Grundschule kommen, dort bereits ab jetzt bereut werden. 48 Kinder müssten allerdings für mindestens vier Wochen auf andere Kitas in der Stadt verteilt werden.

Kosten für Sanierung nach Mäusebefall werden geprüft

Träger der Kita ist die Katholische KiTa gGmbH Koblenz, die zum Bistum Trier gehört. Das Pfarrbüro Heimbach-Weis-Gladbach teilte mit, sowohl die Kirchengemeinde als auch das Bistum würden das Gebäude gerne als Kindertagesstätte erhalten. Das Bistum sei momentan dabei, die konkreten Sanierungskosten zu ermitteln.

Der Haupt-Kostenträger der Kita sei aber die Stadt. Das Bistum trage bei einer Sanierung nur 35 Prozent der Kosten, den Rest die Kommune. Daher liege die Entscheidung, ob das Gebäude saniert werde, bei der Stadt, teilte das Pfarrbüro Heimbach-Weis-Gladbach mit. Die Stadtverwaltung verwies ihrerseits darauf, dass der Träger entscheiden müsse, wie es mit der Kita weitergehe.

Träger und Stadt wollen bei Infoabend weiteres Vorgehen erläutern

Am Donnerstagabend soll es nun einen Informationsabend geben, in dem Vertreter des Trägers, der KiTa gGmbH Koblenz, und der Stadt Neuwied die Eltern darüber informieren wollen, wie es im Katholischen Kindergarten Maria Himmelfahrt in Neuwied-Gladbach weitergehen soll und kann. Derzeit würden verschiedene Lösungen geprüft, so die Stadt Neuwied.