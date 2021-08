Das Kirchencafé im Pfarramt St. Peter in Sinzig hat seit Donnerstagvormittag wieder seine Türen geöffnet. Wegen Corona war es mit kurzer Unterbrechung fast eineinhalb Jahre geschlossen. Seit 15 Jahren bietet das katholische Pfarramt St. Peter in der Begegnungsstätte Kaffee und Kuchen an, immer donnerstags von neun bis zwölf Uhr. Betrieben wird das Kirchencafé von gut 20 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unter Trägerschaft der Pfarreiengemeinschaft Sinzig. Ab Oktober soll es im Kirchencafé dienstags auch wieder ab 12 Uhr einen Mittagstisch geben, außerdem ein Strickcafé am Nachmittag. Zu finden ist das Kirchencafé gegenüber der katholischen Kirche St. Peter.