Brandstiftung in Kirche in Wissen: Schaden in Millionenhöhe befürchtet

Die Polizei geht nach dem Feuer am Freitagmorgen in der katholischen Kirche in Wissen von Brandstiftung aus. Nach ihren Angaben wurden im Altarraum absichtlich Kirchenbänke zusammengeschoben, um das Feuer zu entfachen.

Die Polizei Betzdorf hat daher eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Zeugen könnten sich bei der Polizei melden. Wie der Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde mitteilt, liegt der Schaden vermutlich im siebenstelligen Bereich. Ein Bild der Verwüstung nach den Löscharbeiten in der Wissener Kirche. Berno Neuhoff Der barocke Hochalter aus dem 17. Jahrhundert sei völlig zerstört worden. Außerdem Fresken des Künstlers Peter Hecker, dessen Arbeiten unter anderem auch im Kölner Dom zu sehen sind. Das seien unersetzbare Kulturgüter, so der Pfarrer. Es seien bereits Gutachter aus dem Erzbistum Köln vor Ort gewesen, um die Schäden zu sichten. Menschen seien durch das Feuer zum Glück nicht verletzt worden. 2023 keine Gottesdienste mehr Aufgrund des Schadens könnten dieses Jahr keine Gottesdienste mehr in der Kirche stattfinden. Es gebe aber bereits mögliche Alternativen, sagte der Pfarrer weiter. So würde etwa die evangelische Kirche ihr Gotteshaus für die katholischen Gottesdienste zur Verfügung stellen. Am Abend findet eine Schweigeandacht auf dem Kirchplatz in Wissen statt. Das teilte Verbandsbürgermeister Berno Neuhoff dem SWR mit. Er sagte, er sei entsetzt und fassungslos über die blinde Zerstörungswut.