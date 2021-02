Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen, Maik Köhler, ist nach Angaben der Verwaltung nach einem längeren Krankenhausaufenthalt am Dienstagabend gestorben. Er wurde 44 Jahre alt. Der Erste Beigeordnete Ulrich Merzhäuser sagte dem SWR, dass die Menschen in der Verbandsgemeinde um den beliebten Kommunalpolitiker trauern. Er sei seit 2004 Bürgermeister von Mudersbach und seit 2018 auch Verbandsbürgermeister in Kirchen gewesen. Er habe sich um die Entwicklung der Verbandsgemeinde verdient gemacht, unter anderem mit der Erschließung neuer Baugebiete, einer neuen Kita in Niederschelderhütte oder dem modernisierten Bahnhof Mudersbach-Brachbach. Köhler hinterlasse eine Ehefrau und zwei Töchter. Der Verbandsgemeinde Kirchen gehören die Gemeinden Mudersbach, Kirchen, Niederschelderhütte, Niederfischbach, Brachbach, Harbach und Friesenhagen an.