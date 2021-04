In Kirchen im Kreis Altenkirchen ist ein großer unterirdischer Hohlraum auf einem Grundstück dauerhaft gesichert worden. Die zuständige Behörde SGD Nord teilte mit, dass von dem so genannten Tagesbruch keine Gefahr mehr ausgehe. Der unterirdische Hohlraum von 28 Kubikmetern sei mit einem speziellen Baustoffmaterial verfüllt worden. Die Kosten für die Sicherung des Tagesbruchs von rund 150.000 Euro übernehme das Land. Im vergangenen Jahr hatte der Eigentümer eines Grundstücks in Kirchen gemeldet, dass ein Teilbereich abgesackt sei. Eine Untersuchung mit Spezialgeräten ergab, dass ein alter Bergwerkstollen den Tagesbruch verursacht hatte. Laut Behörde wird sich der Stollen nicht weiter ausdehnen - so dass keine weiteren Tagesbrüche in dem Gebiet mehr drohen.