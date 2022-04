Beschädigte Kirchen bleiben lange geschlossen oder müssen abgerissen werden

Im Ahrtal bleiben die insgesamt 15 Kirchen und Kapellen, die bei der Flut beschädigt wurden, teilweise noch lange geschlossen. In einigen von ihnen werde es auch dieses Jahr keine Gottesdienste geben, heißt es vom Bistum Trier. Das gelte auch für Kirchen, die von Helferinnen und Helfern zum Teil wieder aufgebaut wurden, wie etwa die St. Johanneskirche in Walporzheim. Trotz des ehrenamtlichen Engagements werde die Kirche erst nächstes Jahr wieder geöffnet. Die Kirchen St. Pius in Bad Neuenahr-Ahrweiler und St. Andreas in Ahrbrück müssten sogar abgerissen werden. Auch ob der geplante Fernsehgottesdienst zum ersten Jahrestag der Flutkatastrophe in der Pfarrkirche St. Laurentius in Ahrweiler stattfinden könne, sei noch nicht sicher. Ähnlich sieht es bei der stark zerstörten evangelischen Martin-Luther-Kirche in Bad Neuenahr aus. Nach Angaben eines Gemeindesprechers sei die Wiedereröffnung noch nicht absehbar.