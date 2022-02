Westerwälder machen gegen Ausbau der B8 mobil

Viele Westerwälder wehren sich gegen den Ausbau der B8 im Kreis Altenkirchen. Etwa in Kircheib. Dort lädt der Bürgermeister am Abend zu einer Einwohnerversammlung ein.

Bei der Einwohnerversammlung sollen die Bürger über den aktuellen Stand der geplanten Ortsumgehung an der Bundesstraße B8 informiert werden. Vor kurzem erst hatte sich in Kircheib eine Bürgerinitiative gegründet, die das Bauvorhaben kritisiert. So, wie auch eine Bürgerinitiative in Weyerbusch.

Durch den kleinen Westerwaldort fahren nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Koblenz jeden Tag mehr als 11.000 Fahrzeuge. Deshalb hat der Bund den Bau der Ortsumgehung an der B8 bei Weyerbusch als "vordringlichen Bedarf" eingestuft. Auch bei Kircheib soll eine Ortsumgehung gebaut werden.

Umgehungsstraßen in Weyerbusch und Kircheib: Noch mehr Verkehr?

Die Bürgerinitiativen befürchten, dass nach dem Bau noch mehr Autos und Lkw die Strecke nutzen. Zudem sehen sie negative Folgen etwa für die Landwirtschaft und die Natur. Wie eine Sprecherin der Bürgerinitiative aus Kircheib mitteilte, haben Mitglieder der Bürgerinitiative am Wochenende rund um den Ort Infotafeln aufgestellt und sind dabei mit Spaziergängern ins Gespräch gekommen. Dabei habe sich rausgestellt, dass die meisten Bürger gar nicht richtig über die geplante Ortsumgehung Bescheid wüssten.

Zu den Kritikern der beiden geplanten Ortsumgehungen gehören auch Naturschützer. Sie schlagen vor, die Straßen in den Ortskernen zu verbreitern und so Möglichkeiten zum Überholen zu schaffen.

Ortsgemeinderat Weyerbusch hat Ortsumgehung an der B8 abgelehnt

Auch der Ortsgemeinderat von Weyerbusch hat die Pläne des Bundes in einer Sitzung im Oktober vergangenen Jahres einstimmig abgelehnt. Zuvor sei viel diskutiert worden, sagte Ortsbürgermeister Winhold danach dem SWR. Auf der einen Seite fühlten sich viele Weyerbuscher durch den lauten Durchgangsverkehr gestört. Außerdem habe es immer wieder Unfälle beim Überqueren der Bundesstraße gegeben. Andererseits würde durch die geplante Ortsumgehung viel Natur rund um den Ort zerstört, so die Befürchtung der Einwohner. Letztlich seien sich alle Ratsmitglieder einig gewesen, dass sie die Umgehungsstraße zum jetzigen Zeitpunkt ablehnen.