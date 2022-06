In Koblenz, im Westerwald und im Hunsrück öffnen die Kinos

Am 1. Juli öffnen bundesweit wieder die Kinos. Auch im Norden des Landes beteiligen sich viele Betriebe. Allerdings nicht alle - manche bleiben auch weiterhin geschlossen.

In vielen Kinos laufen derzeit die letzten Vorbereitungen für den großen Neustart nach dem Corona-Lockdown. Die Popcorn-Maschinen sind geputzt, Säle vorbereitet und die Filme bestellt. So zum Beispiel in Koblenz, im Pro-Winzkino in Simmern, in Lahnstein, oder auch in den Kinos von Uli Hüsch, der das Cine 5 in Asbach, das Cinexx in Hachenburg und die Wied-Scala in Neitersen betreibt.

"Wir müssen jetzt einen guten Start hinlegen und den Leuten zeigen, was sie in den letzten Monaten verpasst haben", sagt Hüsch dem SWR. Er ist optimistisch, dass sich trotz warmer Temperaturen und anrollender Delta-Variante die Reihen in den Kinosälen füllen. Natürlich corona-konform, mit genügend Abstand zwischen den einzelnen Haushalten.

Diese Corona-Regeln gelten für den Kinobesuch in RLP Ab dem 2. Juli: Es sind bis zu 350 Gäste erlaubt

Zutritt haben geimpfte, genesene oder getestete Personen

Kontakterfassung

Maskenpflicht in den Kinoräumen, am Platz darf die Maske abgenommen werden

Vorausbuchungspflicht enfällt

Große Filmauswahl zum Kinostart

Hüsch betont, dass es momentan viele gute Filme gibt, die von den Verleihern bislang noch zurückgehalten worden seien. Ob der neue Otto-Film Catweazle, der Horrorstreifen A Quiet Place 2 oder der actionreiche Fast & Furious 9, der Mitte Juli anläuft - so viel Auswahl wie momentan gab es selten für Kinobetreiber mitten im Sommer. "Normalerweise wäre das viel zu viel, aber jetzt brauchen wir das, um die Leute von den Sofas runterzukriegen."

Als hinderlich bezeichnet Hüsch die Test-Pflicht. Wer ins Kino gehen möchte, muss derzeit einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter ist als 24 Stunden. "Einfach mal so spontan abends ins Kino, das geht nicht", meint er und verweist auf die Öffnungszeiten von Teststellen.

Förderung für Kinos macht Modernisierung möglich

Auch Sabine Weiler, die in Neuwied die beiden Kinos Metropol und Schauburg betreibt, hofft darauf, dass die Testpflicht demnächst entfällt und der Kinobetrieb zur Normalität zurückkehrt. Wie viele ihrer Kollegen hat sie die Zeit des Lockdowns dazu genutzt, Räumlichkeiten und Technik zu modernisieren. Dafür konnte sie Gelder aus dem Bundes-Förderprogramm "Zukunftsprogramm Kino" nutzen.

"Es gibt kaum einen sichereren Ort als ein Kino".

"Wir sind zum Glück noch rechtzeitig mit Allem fertiggeworden. Aber es war noch eine ziemliche Rennerei", meint Weiler, die mit dem Mittwochskino schon einen Abend früher startet. Sie ist froh, endlich wieder Besucher empfangen zu können. Sorge bereitet ihr nur, dass Besucher wegen der Ausbreitung der Delta-Variante das Kino meiden könnten. Dabei ist sie sicher, dass die Ansteckungsgefahr in den hohen und gut belüfteten Sälen sehr gering ist. "Es gibt kaum einen sichereren Ort als ein Kino", meint sie.

Eintritt verzögert sich durch Kontrollen

Auch das Odeon-Apollo-Kinocenter in Koblenz startet bereits am Mittwochabend mit einer Vorpremiere. Geschäftsführer Christian Klein verspricht ein fast normales Kinoerlebnis. Masken müssten nur bis zum Sitzplatz getragen werden - Popcorn und Nachos zum Film sind also möglich. Kinogänger müssten sich wegen der Kontrolle von Tests und Bescheinigungen jedoch auf etwas längere Wartezeiten vor dem Kinobesuch einstellen.

Während das Apollo-Kino in Cochem angekündigt hat, am 8. Juli zu öffnen, bleibt das Kino in Ahrweiler weiterhin geschlossen. Jurij Stroeve, Betreiber des Kino-Centers Rhein-Ahr erklärt auf SWR-Anfrage, dass sich eine Öffnung für ihn derzeit wegen seiner kleinen Räume noch nicht lohnen würde. "Die Corona-Verordnung lässt es nicht zu. Ich könnte meine Säle nur zu 25 Prozent belegen. Das ist nicht wirtschaftlich." Seine Hoffnung: ein corona-freier Herbst und Winter.