Die Kinobetreiber im Norden von Rheinland-Pfalz fordern, dass während der Corona-Pandemie alle Kinos finanziell unterstützt werden. Das jetzige Kultur-Förderkonzept des Landes sei ungerecht.

Die Pläne der Landesregierung im Rahmen des Förderprogramms für Kulturschaffende sehen vor, dass nur die Kinos finanzielle Soforthilfe beantragen können, die im vergangenen Jahr als sogenanntes Programmkino ausgezeichnet wurden - das sind 17 Kinos in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben der Kinobetreiber ist der Erhalt einer Soforthilfe des Landes Voraussetzung dafür, dass weitere Zuschüsse vom Bund fließen.

Wer nicht als Programmkino gelte, gehe deshalb voraussichtlich komplett leer aus, kritisiert zum Beispiel der Inhaber des Rhein-Ahr Kinos in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Jurji Stroeve. Von den Folgen der Corona-Pandemie seien aber alle Kinos im Land betroffen, deshalb müssten auch alle die Möglichkeit haben, Zuschüsse zu erhalten, sagte Stroeve auf SWR-Anfrage.

Vorfreude auf den Neustart am 27. Mai

Einige Kinobetreiber haben während der Corona-Zwangspause versucht, mit besonderen Aktionen Geld zu verdienen: Christian Klein vom Odeon-Apollo-Kinocenter in Koblenz veranstaltete beispielsweise zusammen mit der Stadt ein Autokino am Wallersheimer Kreisel. Der Einsatz habe sich gelohnt, sagte Klein gegenüber dem SWR, die Ausfälle der vergangenen Monate könne er damit aber in keiner Weise kompensieren.

Die Landesregierung kündigte am Mittwoch an, dass die Kinos in Rheinland-Pfalz ab dem 27. Mai wieder öffnen dürfen. Darauf freuen sich die Kinobetreiber aus Koblenz, Lahnstein und Mayen nach eigenen Angaben. Allerdings müssten wegen der geltenden Abstandsregeln dann voraussichtlich 80 Prozent der Plätze frei bleiben. Unter diesen Voraussetzung sei es nur schwer möglich, die Kinos wirtschaftlich zu betreiben.

Hoffen auf neue Filme

Das Problem vergrößere sich dadurch, dass alle wichtigen Filmstarts von den großen Film-Verleihern bis auf Weiteres verschoben worden seien, sagte Thomas Schneckenburger vom Corso-Kino in Mayen. In den kommenden Wochen müsse deshalb mit allen Beteiligten besprochen werden, wie das Kinoprogramm kurzfristig für den Neustart möglichst attraktiv gestaltet werden könne.

Trotz aller Schwierigkeiten kündigten die meisten Kinobetreiber im nördlichen Rheinland-Pfalz an, ihre Häuser so schnell wie möglich wieder öffnen zu wollen.