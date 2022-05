Sechs Menschen bei Unfall bei Gödenroth schwer verletzt

per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf der K35 zwischen Gödenroth und Beltheim (beide Rhein-Hunsrück-Kreis) sind am Freitagabend sechs Menschen schwer verletzt worden, unter ihnen vier Kinder. Eine weiteres Kind erlitt leichte Verletzungen.

Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 28-Jähriger mit seinem Wagen in einer Kurve aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er mit einem anderen Auto zusammen. Dieses geriet ins Schleudern und landete im Straßengraben. Alle vier Insassen wurden dabei verletzt, drei von ihnen schwer. Der Unfallverursacher war in seinem Wagen mit zwei Kindern unterwegs. Alle drei erlitten bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen.

Vier Rettungshubschrauber flogen Verletzte aus

Während des Polizeieinsatzes am Unfallort waren vier Rettungshubschrauber im Einsatz. Die K35 war bis in den späten Abend gesperrt. An beiden Autos entstand Totalschaden.