Ein vier Jahre alter Junge ist in Kobern-Gondorf (Kreis Mayen-Koblenz) von einem Transporter überrollt und schwer verletzt worden. Das Kind sei mit seinem Laufrad auf die Straße gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach erster medizinischer Versorgung sei der Junge nach dem Unfall am Samstag mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht.