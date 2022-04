Junge entgeht knapp Bahnunfall

Am Bahnhof in Betzdorf ist ein 13 Jahre alter Junge ins Gleisbett gesprungen und fast von einem Zug erfasst worden. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, war der Junge am Dienstagnachmittag mit einem ein Jahr älteren Jungen in Streit geraten. Der 13-Jährige beleidigte ihn demnach und ergriff dann mit seinem Fahrrad die Flucht. Dabei warf er laut Polizei sein Rad zur Seite und sprang auf die Gleise. Der Zugführer eines einfahrenden Zuges konnte den Angaben zufolge gerade noch mit einer Notbremsung stoppen. Der 13-Jährige blieb demnach unverletzt und flüchtete. Der Zugführer erlitt laut Polizei einen Schock und konnte seine Fahrt nicht fortsetzen.