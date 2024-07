In Koblenz treffen sich am Freitag rund 300 Teilnehmende zur größten Konferenz in Rheinland-Pfalz für Künstliche Intelligenz. Die Veranstaltung "AI Summit" auf der Festung Ehrenbreitstein ist ausverkauft.

