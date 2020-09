In Neuwied könnten die Kosten für die Kfz-Haftpflicht steigen, weil es im vergangenen Jahr mehr Autounfälle gegeben hat. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat einen Wert für in der Stadt Neuwied zugelassen Autos hochgestuft. Diese Werte werden jedes Jahr für alle über 400 Zulassungsbezirke in Deutschland anhand der Unfallzahlen neu berechnet. Zwar sei es eine unverbindliche Statistik, so ein Verbandssprecher. Die Versicherer berechneten in der Regel ihre Tarife aber anhand dieser Statistik. Eine Hochstufung bedeute deswegen fast immer auch einen Anstieg der Versicherungskosten. Im Landkreis Neuwied bleibt der Wert unverändert. Gleiches gilt zum Beispiel auch für den Westerwaldkreis und den Kreis Mayen-Koblenz. Im Kreis Ahrweiler könnte die Kfz-Haftpflicht sogar billiger werden, denn hier hat sich der Wert im Vergleich zum Vorjahr verbessert.