Der 100 Meter lange Erdwall bei Kestert am Mittelrhein soll anscheinend nicht beseitigt werden: Nach Angaben der Bahn bietet er auf Dauer den besten Schutz vor weiteren Felsstürzen.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, Mike Weiland (SPD), sagte dem SWR, die Deutsche Bahn habe der Gemeinde am Freitag mehrere Varianten mitgeteilt, wie es mit dem umstrittenen Erdwall weitergehen könnte. Am Montag werde man die Details beraten. Eine Versetzung des rund 100 Meter langen und sechs Meter hohen Erdwalls käme demnach nicht in Frage, sagte Weiland weiter.

Tonnen von Geröll gehen ab – Bilder vom Erdrutsch bei St. Goarshausen

Erdwall bei Kestert als Schutz vor weiteren Felsstürzen

Der Erdwall war nach dem Hangrutsch im März bei Kestert von der Bahn aufgeschüttet worden, er soll die Bahnstrecke vor weiteren ins Tal rutschenden Felsstücken schützen. Die Verbandsgemeinde Loreley und die Ortsgemeinde wollen aber verhindern, dass der Erdwall auf Dauer bleibt. Dadurch könne eine rund 75.000 Quadratmeter große Hangfläche hinter dem Wall nicht mehr erreicht werden.

Schutzwall soll Hang bei Kestert sichern

Dort liegen auch private Grundstücke, Obstwiesen und die Zufahrt zu einem privaten Wohnhaus. All das sei durch den Schutzwall momentan abgeschnitten und nicht mehr mit dem Auto erreichbar. Stattdessen gebe es nur einen schmalen Fußweg.

Der gut 100 Meter lange und sechs Meter hohe Schutzwall würde eine Fläche von etwa 75.000 Quadratmetern dauerhaft abschneiden, wenn er bestehen bliebe. (Archivbild) Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Ausbau der Fußgängerunterführung als mögliche Lösung

Eine Möglichkeit wäre es, die bestehende Fußgängerunterführung zu erweitern, sodass auch Autos auf das Gelände hinter dem Erdwall fahren könnten. Der Bau einer solchen Erweiterung würde aber nach Bahnangaben rund fünf Jahre dauern, sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley. Das sei zu lang. Der Erdwall war nach dem Hangrutsch am 15. März von der Bahn aufgeschüttet worden und soll die Bahnstrecke vor weiteren ins Tal rutschenden Felsstücken schützen.

Rechtsrheinischer Zugverkehr läuft laut Bahn wieder planmäßig

Die rechtsrheinische Bahnstrecke war danach wochenlang für die Aufräumarbeiten gesperrt worden, weil die Gleise verschüttet worden waren. Am 1. Mai konnte auf der meistbefahrenen Güterzugstrecke Europas im Mittelrheintal das erste Gleis wieder freigegeben werden, am Sonntag auch das zweite. Nach Angaben der Deutschen Bahn läuft dort jetzt der Bahnverkehr wieder planmäßig.