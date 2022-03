Felssturz in Kestert: Gemeinde hofft auf neue Unterführung

Etwa 15.000 Tonnen Geröll blockierten nach einem Felssturz bei Kestert am 15. März 2021 wochenlang die B42 und die stark befahrene Bahnlinie am Mittelrhein. Was ist seitdem passiert?

Uwe Schwarz ist noch nicht ganz zufrieden. Dem parteilosen Ortsbürgermeister von Kestert am Mittelrhein dauern die letzten Arbeiten nach dem Felssturz zu lang. Der Zugverkehr auf der rechtsrheinischen Bahnstrecke am Mittelrhein, einer der am meisten befahrenen Güterstrecken Europas, läuft zwar schon lange wieder problemlos. Doch für die Menschen in seinem kleinen Ort ist längst noch nicht alles wieder so, wie es vorher war. Die Stimmung in der Bevölkerung sei deshalb oft nicht gut. Um den Hang bei Kestert zu sichern, wurde danach der verbliebene Fels teilweise gesprengt. An anderen Stellen wurde tonnenweise Gestein abgetragen und der ganze Hang später unter anderem mit Fangzäunen gesichert. Außerdem schüttete die Bahn einen rund hundert Meter langen und sechs Meter hohen Wall aus Geröll, Erde und Beton auf, um so die Bahnstrecke vor weiteren Gesteinsabgängen zu schützen. Immer noch wird gemessen, ob sich das Gestein in den Hängen rund um Kestert am Mittelrhein bewegt und es möglicherweise wieder einen Felsrutsch geben könnte. SWR Dieser Wall bleibt auf Dauer bestehen, er wird inzwischen begrünt. Außerdem wurden dort eine Überwachungskamera und Messgeräte installiert, die den Felsen rund um die Uhr überwachen und vor einem möglichen neuen Felssturz warnen. Eine Bahnsprecherin sagte dem SWR, die Bahnstrecke und die daneben liegende Bundesstraße seien mit den Fangnetzen, dem Wall und der technischen Überwachung inzwischen so gut wie möglich geschützt. Das gibt auch Kesterts Ortsbürgermeister Schwarz zu. Spezialisten sicherten den Hang bei Kestert im Mittelrheintal nach dem Felssturz aufwändig mit Fangnetzen. (Archivfoto) dpa Bildfunk Picture Alliance Durch Hangsicherung sind weitere Schäden entstanden Doch nach Angaben des Bürgermeisters wurden durch die Arbeiten zur Hangsicherung weitere Schäden verursacht, die bis heute nicht komplett repariert worden sind: etwa an Parkplätzen, Gartenflächen sowie Feld- und Wirtschaftswegen. Und dass, obwohl die Bahn sich verpflichtet hatte, dies bis Ende 2021 zu tun. Eine Bahnsprecherin erklärte dem SWR, Grund für die Verzögerungen sei das feuchte Wetter zu Jahresanfang gewesen. Man werde die Arbeiten jetzt so schnell wie möglich abschließen. Diese Durchfahrt wurde beim Felssturz in Kestert mit Geröll verstopft und wird nie wieder durchgängig sein. SWR Grundstücke hinter dem Wall nur eingeschränkt erreichbar Ein weiteres Ärgernis in Kestert ist immer noch, dass die einzige Zufahrt zu mehreren Grundstücken in einem Naherholungsgebiet hinter dem Wall und zu einem Wohnhaus nicht mehr genutzt werden kann. Daran wird sich auch nichts ändern, sie wird bald komplett zugeschüttet. Ganz in der Nähe gibt es zwar noch einen schmalen Durchgang, doch durch den kommt man momentan nur zu Fuß, mit Zweirädern oder Kleintraktoren. Das ärgert die Anlieger und Ortsbürgermeister Schwarz: Das Gelände hinter dem Wall sei für die Eigentümer praktisch verloren. Er fordert, dass die Bahn den Verlust kompensieren müsse. Dieser schmale Durchgang unter der Bahnstrecke solle 2023 so verbreitert werden, dass Autos durchfahren können. SWR Am Montag weitere Gespräche zwischen Ortsgemeinde und Bahn Mittelfristig wolle die Bahn zwar den engen Durchgang so erweitern, dass dann auch Autos wieder hinter den Wall fahren können. Das soll aber erst im Frühjahr 2023 passieren, sagt Schwarz. Eine schriftliche Zusage habe er immer noch nicht. Das einer der Punkte, über den er am Montag bei einem weiteren Treffen mit Bahnvertretern sprechen werde. Daran nähmen auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, Mike Weiland (SPD) und der Landrat des Rhein-Lahn-Kreises, Frank Puchtler (SPD), teil. Einer der größten Felsrutsche am Mittelrhein Am 15. März 2021 geriet bei Kestert ein Hang ins Rutschen, etwa 15.000 Tonnen Schieferplatten und Geröll rutschten ab und blockierten danach die B42 und die Gleise. Eine Webcam filmte damals den Felsrutsch, der einer der größten am Mittelrhein war. Wie durch ein Wunder kam damals niemand zu Schaden.