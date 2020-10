Der Kreis Altenkirchen verschärft seine Coronaregeln vorerst trotz Warnstufe Rot nicht. Den Angaben zufolge sind zahlreiche Gäste einer Baptisten-Hochzeit mit dem Coronavirus infiziert.

Sie hätten außerhalb ihrer Glaubensgemeinschaft wenig Kontakt gehabt. Deshalb seien im Moment keine verschärften Maßnahmen für den gesamten Landkreis erforderlich, hieß es von Seiten der Behörden.

Nach einem Corona-Ausbruch im Umfeld einer Baptistengemeinde in Altenkirchen sind bereits 90 Menschen positiv auf das Virus getestet worden.

Viele Hochzeitsgäste von außerhalb des Kreises

Nach bisherigem Kenntnisstand hätten in der Gemeinde mindestens 250 Personen an mehrtägigen Hochzeitsfeierlichkeiten teilgenommen, teilte die Kreisverwaltung am Montag dem Evangelischen Pressedienst mit. Darunter seien 100 Gäste mit Wohnsitz außerhalb des Kreises gewesen, von denen nicht bekannt sei, wie viele sich ebenfalls infiziert haben. Rund um die Hochzeitsfeiern hatte es nach Kenntnis der Behörden mehrere Gottesdienste in der freikirchlichen Gemeinde gegeben. Die genauen Abläufe seien aber noch nicht bekannt.

Es habe "zweifelsfrei" auch weitere Gäste gegeben, die nicht in einer dem Gesundheitsamt vorgelegten Liste aufgeführt gewesen seien. Wie viele Personen im Zeitraum vom 9. bis 11. Oktober jeweils gleichzeitig vor Ort waren, könnten die Behörden nicht verbindlich sagen. Mehrere hundert Personen mussten sich in häusliche Quarantäne begeben.

"Im Kreis Altenkirchen werden derzeit Kontaktpersonen der Infizierten getestet", teilte ein Sprecher mit. Obwohl der Landkreis Altenkirchen nach dem drastischen Anstieg der Fallzahlen mit 75 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bereits am Sonntag deutlich den Grenzwert für Risikogebiete übersprungen hatte, verzichtete die Kreisverwaltung zunächst auf eine Verschärfung der Corona-Vorschriften.



Darauf hatte sich zuvor eine vom Präsidenten des Landesgesundheitsamtes, Detlef Placzek, geleitete regionale "Task Force" verständigt. Das Infektionsgeschehen sei "gut eingrenzbar". Es handele sich um eine "geschlossene Glaubensgemeinschaft", die zwar sehr stark untereinander verbunden sei, aber nur wenige Kontakte darüber hinaus pflege.

"Religiöse Feiern stark einschränken"

Verstöße gegen die Corona-Regeln würden konsequent geahndet, kündigte Landrat Peter Enders (CDU) an. Landesgesundheitsamts-Präsident Placzek plädierte dafür, auch Feiern mit religiösem Hintergrund stark einzuschränken. "Ich habe sehr großes Verständnis für religiöse Zusammenkünfte", erklärte er. "Es darf aber nicht dazu führen, dass Mitmenschen in ihrer körperlichen Unversehrtheit beeinträchtigt werden."