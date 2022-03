per Mail teilen

Das Unternehmen "Labor Koblenz" hat nach eigenen Angaben noch keine neue Mutation des Coronavirus - der sogenannten Omikron-Variante - festgestellt. Bei PCR-Tests und anderen Untersuchungsmethoden seien bis jetzt ausschließlich Delta-Varianten bestimmt worden, teilte der Labordienstleister auf SWR-Anfrage mit. Über die Omikron-Variante ist noch wenig bekannt, sie wurde zuerst in Botswana und Südafrika nachgewiesen. In Deutschland sind unter anderem Fälle in Bayern und Hessen bekannt.