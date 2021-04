Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat es bedauert, dass die Fakultät für Pflegewissenschaft an der privaten Philosophisch-Theologischen Hochschule in Vallendar geschlossen werden soll. Die PTHV habe sich in den vergangenen Jahren zu einer renommierten Hochschule entwickelt, heißt es in einer Stellungnahme des Wissenschaftsministeriums auf SWR-Anfrage. Als Grund für die Schließung nennt die private Hochschule, dass der Betrieb der Fakultät nicht mehr wirtschaftlich weitergeführt werden könne. Das rheinland-pfälzische Wissenschaftsministerium teilt mit, eine finanzielle Unterstützung sei derzeit nicht geplant. Das Land unterstütze die Hochschule bereits durch einen jährlichen Zuschuss. Die Landespflegekammer hatte verlangt, das Land müsse finanziell helfen. Weiter heißt es vom Ministerium, Rheinland-Pfalz habe seine Studienangebote im Bereich der Gesundheitsstudiengänge ausgebaut, um weitere hochqualifizierte Ausbildungskapazitäten zu schaffen. Es gebe Studienangebote im Bereich der Pflege in Trier und in Ludwigshafen. Hinzu kämen Pflegestudiengänge an der Katholischen Hochschule in Mainz.

Die CDU-Landtagsopposition forderte die Landesregierung auf, schnell eine Lösung zu finden, um die Fakultät für Pflegewissenschaft in Vallendar zu erhalten. Der CDU-Pflegeexperte Wäschenbach kritisierte, offensichtlich habe es bisher kein Ernst gemeintes Bestreben der Landesregierung gegeben, das wichtige Studienangebot zu erhalten.