Keine Frostschäden an Obstbäumen

Die blühenden Obstbäume haben die Frostnächte der vergangenen Tage im nördlichen Rheinland-Pfalz gut überstanden. Die Obstbauern hatten nach eigenen Angaben kältere Temperaturen erwartet. Es war aber bei Nachtfrösten von zwei bis drei Grad Minus geblieben. Der Obstbauer Michael Müller aus Neuwied hat seine Bäume nach eigenen Angaben mit einer Frostschutzberegnung geschützt. So hätte die eisige Kälte den bereits aufgeblühten Apfel- und Birnenbäumen nichts anhaben können, sagt er. An der Mosel hat Holger Scherhag darauf gesetzt, dass es keine große Tag- und Nachtschwankungen bei den Temperaturen gab. So habe der Nachtfrost den zuerst blühenden Aprikosenbäumen nichts anhaben können. Ebenso entspannt seien die Bauern des Obstbaurings Koblenz. Hier sorgt sich der Vorsitzende Thomas Kreuter nach eigenen Angaben darum, dass die Blüten derzeit nicht befruchtet werden, weil kaum Bienen fliegen.