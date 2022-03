Doch kein zentraler Ankunftsbahnhof für Ukraine-Flüchtlinge

In Rheinland-Pfalz wird es doch keinen zentralen Bahnhof geben, an dem Ukraine-Flüchtlinge, beispielsweise aus Berlin, gesammelt ankommen. Der Pressesprecher des Integrationsministeriums in Mainz sagte dem SWR, die Info, dass dies in Koblenz geplant sei, sei überholt. Bund und Länder hätten sich stattdessen auf eine Verteilung der Flüchtlinge in Bussen geeinigt. So könnten die Aufnahmeeinrichtungen in den Ländern auch direkt angefahren werden.

Hinweis: SWR Aktuell hatte an dieser Stelle zuvor berichtet, dass der Hauptbahnhof Koblenz zu einer zentralen Ankunftsstelle für Kriegsflüchtlinge werden soll. Diese Meldung haben wir gelöscht.