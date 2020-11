per Mail teilen

Der Fachbereich Informatik an der Uni Koblenz hat immer noch keinen neuen Dekan. Bei einer Sitzung des Fachbereichsrats am Mittwochabend konnte kein Nachfolger gefunden werden. Der Dekan war vor zwei Wochen von seinem Amt zurückgetreten, als Reaktion auf die Pläne des Landes, die Lehramtsausbildung an der zukünftigen Uni Koblenz weiter auszubauen - zulasten von Forschung und Lehre. Studentische Vertreter zeigten sich nach der Sitzung enttäuscht von der Hochschulleitung. Sie erklärten gegenüber dem SWR, dass sie von Seiten des Vizepräsidenten Empathie und Kampfgeist im Trennungsprozess vermissen würden.