Die Polizei und die Nürburgring-Geschäftsführung appellieren an Motorsportfreunde aus der Tuning-Szene, sich am Karfreitag nicht zum sogenannten Carfriday zu treffen. Die Nordschleife wird zwar für kontaktlose Touristenfahrten geöffnet sein, jedoch sind nach Angaben der Polizei in Mayen alle Parkplätze am Karfreitag und dem gesamten Osterwochenende geschlossen und werden kontrolliert. Die Polizei will außerdem umgebaute Fahrzeuge kontrollieren und gefährliche Stunts inmitten von Zuschauern verhindern. Am Nürburgring treffen sich an Karfreitag traditionell tausende Autoschrauber aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland. Der "Carfriday" gilt als inoffizieller Start der Motorsport-Saison.