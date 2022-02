1. Internationaler Lkw-Kontrolltag der Polizei

per Mail teilen

Polizei, Zoll und Gewerbeaufsicht haben am Dienstag an der A48 bei Kehrig im Kreis Mayen-Koblenz Lastwagen und Busse kontrolliert. Im Rahmen eines ersten internationalen Kontrolltags wurden die deutschen Beamten von Kollegen aus Litauen, Slowenien und Malta dabei begleitet, als sie die Fahrzeuge auf der Autobahn kontrollierten. Das Ziel dieser Zusammenarbeit war es zu erleben, wie solche Kontrollen in anderen Ländern durchgeführt werden, heißt es vom Koblenzer Polizeipräsidium. Die Beamten suchten vor allem nach überzogenen Lenkzeiten, falschen Frachtpapieren und Betrug bei den Sozialabgaben. Wie viele Verstöße festgestellt wurden, ist bislang noch nicht bekannt.