Die neuen Lockerungen für Veranstaltungen kommen für viele Städte und Gemeinden im Norden des Landes nach eigenen Angaben zu kurzfristig. Wie eine SWR-Umfrage ergeben hat, gibt es nur wenige geplante größere Feste oder Feiern.

Egal ob Rhein in Flammen, das Deichstadtfest Neuwied oder auch der Koblenz Marathon – diese und viele andere Veranstaltungen sind für dieses Jahr bereits abgesagt. Daran würden auch die neuen Lockerungen des Landes nichts ändern. So verweist unter anderem die Stadt Koblenz auf die monatelangen Planungen, die für Großveranstaltungen, wie etwa Electronic Wine, notwendig seien.

Einige Städte wie Cochem oder Boppard überlegen nach eigenen Angaben noch, wie sie mit den neuen Lockerungen umgehen sollen. Die Weinfeste oder auch der Lukasmarkt in Mayen seien damit noch nicht vom Tisch. Laut Harald Bacher, Leiter der Tourist-Info in Cochem, sei es aber äußerst schwierig, in der Kürze der Zeit noch etwas zu stemmen. Zudem habe die Stadt eine Verantwortung, dass sich keiner bei Veranstaltungen ansteckt.

Obergrenze bei Großveranstaltungen liegt bei 5.000 Personen

Nach der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes liegt die Obergrenze für Großveranstaltungen im Freien bei 5.000 Menschen. Das sei für viele Gemeinden ein Problem. So hat beispielsweise die Gemeinde Asbach vor Kurzem beschlossen, die große Kirmes ausfallen zu lassen. Notwendige Kontrollen und Absperrungen seien nicht zu leisten. Auch sei der Alkoholkonsum ein Problem. "Ich sehe da die Gefahr, dass wir hier am Ende noch einen Hotspot aufmachen oder der Delta-Variante Tür und Tor öffnen", erklärt Asbachs Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl (CDU).

Auch Oberwesels Stadtmanagerin Lena Höver hält es für schwierig, bei einem Weinfest die Auflagen einzuhalten. Sie kritisiert, dass die hohen Auflagen nicht öffentlich größer kommuniziert werden. Voranmeldungen, Testpflicht, fünf Quadratmeter pro Gast, das alles sei ein enormer Kostenfaktor. Auch in Unkel wird es in diesem Jahr nach Angaben der Stadt kein Weinfest im bisherigen Sinne geben.

Veranstaltungen auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz

Dafür möchte die Stadt Unkel aber zumindest ihre Kunsttage "Unkeler Höfe" im September in leicht abgespeckter Form durchführen. Auch auf andere, kleinere Veranstaltungen könnten sich die Menschen in diesem Sommer freuen. Zum Beispiel sollen das Streetfood-Picknick in Mayen oder die Reihe "Sommer am Rhein" in Neuwied stattfinden. Auf der Festung Ehrenbreitstein soll es unter anderem in diesem Jahr wieder kompakte Ausgaben der Gauklerfestung und das Weltmusikfestival Horizonte geben.