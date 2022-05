Eine Million Euro Spende für Fußballvereine

Der Fußballverband Rheinland nimmt am Montagnachmittag im Ahrtal eine Spende des Emirats Katar entgegen. Wie der Fußballverband mitteilt, will das Ausrichterland der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft das Projekt "Kinderfußballfelder" mit einer Million Euro unterstützen. Die Scheckübergabe soll am Nachmittag auf dem Vereinsgelände des SV Hönningen im Kreis Ahrweiler stattfinden. Wie der Fußballverband Rheinland mitteilt, reist dafür der Botschafter Katars aus Berlin an. Mit dem Projekt "Kinderfußballfelder" will der Verband in den von der Flut zerstörten Orten im Ahrtal und der Eifel schnellstmöglich Trainings- und Spielmöglichkeiten schaffen. Ein wichtiges Vorhaben, denn der Wiederaufbau der Sportinfrastruktur werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so der Verband. Im Dezember hatte die Stiftung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine Spende von 100.000 Euro und 40 Fußbällen ans Ahrtal übergeben.