Mahnwache wegen Ukraine-Russland-Konflikt

Die Friedensinitiative Rhein-Hunsrück hat am Mittwochvormittag in Kastellaun zu einer Mahnwache eingeladen. Hintergrund ist der Ukraine-Russland-Konflikt. Die Friedensaktivisten fordern eine friedliche Lösung im Ukraine-Konflikt. "Verhandeln statt Schießen" und "Frieden schaffen ohne Waffen" heißt es auf ihren Transparenten. Ein Sprecher der Initiative im Hunsrück sagte, in einem Schreiben an Bundeskanzler Scholz (SPD) und Bundesaußenministerin Baerbock (Grüne) ermutige man die Bundesregierung, an ihrem Kurs festzuhalten. Angesichts einer Kriegsgefahr in Europa sei es wichtig, die Bundesregierung in ihrem Bemühen zu unterstützen.