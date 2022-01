Bürgermeisterwahlen: Ein Neuer, ein Alter und eine Stichwahl

Christian Keimer (CDU) bleibt Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kastellaun im Rhein-Hunsrück-Kreis. Bei der Wahl am Sonntag erzielte der Amtsinhaber ein Ergebnis von 81,14 Prozent der Stimmen. Es hatte sich kein Gegenkandidat zur Wahl gestellt. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,68 Prozent. Der 50-Jährige ist seit 2014 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kastellaun.

In der Verbandsgemeinde Edenkoben entscheidet am 30. Januar eine Stichwahl über den künftigen Bürgermeister. Bei der Abstimmung am Sonntag habe keiner der vier Kandidaten mehr als die Hälfte aller Stimmen erreicht, teilte die pfälzische Kommune mit. In der Stichwahl in der Verbandsgemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße stehen sich Daniel Salm (FWG) und Eberhard Frankmann (CDU) gegenüber - sie erreichten am Sonntag die meisten Stimmen. Salm bekam 38,7 Prozent, Frankmann 28,5.

Manuel Seiler ist der neue Bürgermeister von Dierdorf im Kreis Neuwied. Bei der Wahl am Sonntag entschied der parteilose Kandidat das Rennen mit einem vorläufigen Ergebnis von 56,19 Prozent der Stimmen für sich, wie die Stadt im Internet mitteilte. Mitbewerber Hans-Dieter Spohr (CDU) kam auf 22,63 Prozent und Johannes Hörter (SPD) auf 21,18 Prozent der Stimmen.