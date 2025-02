Diese Karnevalsumzüge gibt es 2025 in der Region Koblenz

Olau, helau und alaaf: Die Session 2024/25 ist in vollem Gange. Wir haben eine Übersicht über die Karnevalsumzüge im Norden von Rheinland-Pfalz.

In der Region Koblenz läuten an Schwerdonnerstag wieder die Möhnen die fünfte Jahreszeit ein. Traditionell werden um 11:11 Uhr die Rathäuser in den Gemeinden erstürmt. Dort entmachten die Möhnen dann die Bürgermeister und ergaunern sich den Stadtschlüssel.

Danach geht es weiter mit Festumzügen in den Gemeinden, wie etwa in Mülheim-Kärlich und Neuwied-Engers - beide um 14:11 Uhr. Gegen 14:11 Uhr kann man sich auch in Brohl am Rhein die bunten Wagen ansehen. Der Möhnenverein "Lustige Weiber" zieht in Weitersburg am Donnerstagnachmittag um 15:11 Uhr durch die Straßen. In Simmern im Westerwald findet der Karnevalsumzug um 16:11 Uhr statt.

Das geht an Nelkensamstag in der Region Koblenz

In vielen Städten und Gemeinden ziehen auch an Nelkensamstag verzierte Motivwagen, Kapellen und Fußgruppen durch die Straßen. Närrinnen und Narren können sich am Karnevalssamstag um 14:11 Uhr den Festumzug im Koblenzer Stadtteil Arenberg ansehen. Gegen Nachmittag können sich dann insbesondere Kinder über die bunten Prunkwagen in Mayen in der Eifel um 14:11 Uhr und in Oberlahnstein um 14 Uhr freuen.

Die Fastnachtszüge rollen in Bad Salzig am Rhein um 14:11 Uhr los. In Rübenach findet der Umzug dieses Jahr nicht am Mittag statt, sondern er startet seine Route, wenn es anfängt zu dämmern - gegen 18:11 Uhr. Auch in Urbar ist der Nachtumzug sehr beliebt und findet deshalb schon zum dritten Mal um 17:11 Uhr statt. Danach kann man noch im Möhnenverein Urbar weiterfeiern.

An Tulpensonntag geht es unter anderem in Neuwied und Kettig rund

Der Straßenkarneval im Norden von Rheinland-Pfalz geht an Tulpensonntag weiter. In Neuwied Innenstadt und Heddersdorf fahren die Festumzüge schon gegen 8 Uhr durch die Orte, im Koblenzer Stadtteil Horchheim um 14:30 Uhr. In Neuendorf-Wallersheim, Vallendar, Mülheim-Kärlich und Kettig ziehen die Jecken um 14:00 Uhr los.

In Emmelshausen kann man nach dem Karnevalsumzug um 14:11 Uhr auf die After-Party gehen. In Höhr-Grenzhausen fährt der Fastnachtsumzug um 13:11 Uhr los. Ab 15 Uhr geht die Feierei dann für die Jecken in der Grau-Blau Halle weiter. Wer dann abends noch Lust auf Fastnacht hat, kann sich um 18:11 Uhr die Nachtumzüge in Boppard am Rhein und in Wirges im Westerwald ansehen.

Alle Karnevalsumzüge in der Region Koblenz im Überblick: - Umzug am 16.02. um 14:11 Uhr in Koblenz-Moselweiß 22./23.02.2025 (Wochenende vor Karneval/Fastnacht) - Karnevalszug am 22.02. um 15:10 Uhr in Bachem - Karnevalsumzug am 23.02. um 14:11 Uhr in Bad Neuenahr - Karnevalsumzug am 23.02. um 14:11 Uhr in Holler 27.02.2025 (Schwerdonnerstag) - Möhnenumzug um 14:11 Uhr in Mülheim-Kärlich - Möhnenzug um 14:11 Uhr in Heimbach-Weis - Möhnenzug um 14:11 Uhr in Engers - Möhnenzug um 14:11 Uhr in Gladbach - Karnevalszug um 15:11 Uhr in Grafschaft-Nierendorf - Möhnenumzug um 15:11 Uhr in Weitersburg - Möhnenumzug um 14:11 Uhr in Rhens - Elger Nachtzug um 18:30 Uhr in Elkenroth - Karnevalszug um 15:33 Uhr in Welling - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Brohl - Karnevalsumzug um 15:11 Uhr in Niederelbert - Karnevalsumzug um 16:11 Uhr in Simmern (Westerwald) 28.02.2025 (Karnevalsfreitag) - Karnevalsumzug um 15:11 Uhr in Remagen-Oedingen - Karnevalsumzug um 15:11 Uhr in Grafschaft-Lantershofen - Abendumzug um 17:11 Uhr in Naunheim - Geisterzug um 19:11 Uhr in Cochem - Nachtzug um 18:11 Uhr in Schuld 01.03.2025 (Nelkensamstag) - Karnevalszuch um 14:11 Uhr in Koblenz-Arenberg - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Bad Salzig - Kinderzug um 14:11 Uhr in Mayen - Kinder- und Jugendumzug um 14:00 in Oberlahnstein - Bollerwagenumzug um 14:11 Uhr in Marienrachdorf - Fastnachtszug um 14:11 Uhr in Hillscheid - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Malberg - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Heimersheim - Abendzug um 18:11 Uhr in Koblenz-Rübenach - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Oberbieber - Karnevalsumzug um 17:11 Uhr in Urbar 02.03.2025 (Tulpensonntag) - Abendumzug um 18:11 Uhr in Boppard - Umzug um 14:11 Uhr in Kyllburg - Umzug um 14:11 Uhr in Spay - Hoschemer Umzug um 14:30 Uhr in Koblenz-Horchheim - Umzug um 14:11 in Neuendorf und Wallersheim - Umzug um 8:00 Uhr in Neuwied Innenstadt und Heddesdorf - Kinderzug um 14:11 Uhr in Heimbach-Weis - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Irlich - Umzug um 14:11 Uhr in Nickenich - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Ettringen - Umzug um 14:11 Uhr in Plaidt - Fastnachtszug um 14:11 Uhr in Vallendar - VG-Sonntagszug um 14:11 Uhr in Adenau - "Alekärjer Fastelovendszug 2023" um 14:11 Uhr in Altenkirchen - Fastnachtszug um 13:11 Uhr in Höhr-Grenzhausen - Karnevalsumzug um 16:30 Uhr in Ransbach-Baumbach - Karnevalszug um 15:11 Uhr in Walporzheim - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Ringen - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Remagen - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Grafschaft-Bölingen - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Hachenburg-Altstadt - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Scheuerfeld - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Maxsain - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Hambuch - Umzug um 14:11 Uhr in Kettig - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Mülheim-Kärlich - Tulpensonntag Nachtzug um 18:11 in Wirges 03.03.2025 (Rosenmontag) - Rosenmontagsumzug um 12:11 Uhr in Koblenz Innenstadt - Rosenmontagszug um 14:00 in Oberlahnstein - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Engers - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Neuwied und Heddesdorf - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Gladbach - Rosenmontagsumzug um 14:11 Uhr in Eitelborn - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Herschbach - Rosenmontagszug um 15:11 Uhr in Landkern - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Andernach - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Polch - Rosenmontagszug um 15:33 Uhr in Kottenheim - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr in Bendorf - Rosenmontagszug um 13:11 Uhr in Mayen - Fastnachtsumzug um 14:00 Uhr in Cochem - Rosenmontagsumzug um 14:11 Uhr in Herdorf - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Linz - Rosenmontagszug um 14:11 Uhr in Ahrweiler - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Hönningen - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Urmitz-Rhein 04.03.2025 (Veilchendienstag) - Veilchendienstagsumzug um 14:11 Uhr in Ochtendung - Karnevalsumzug „Kappenfahrt“ um 14:00 Uhr in Niederlahnstein - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Sinzig - Karnevals-Festzug um 14:00 Uhr in Montabaur - Veilchendienstagszug um 13:44 Uhr in Heimbach-Weis - Veilchendienstags-Umzug um 14:11 Uhr in Wissen - Karnevalszug um 14:11 Uhr in Niederfischbach - Karnevalsumzug um 14:11 Uhr Arzbach

Rosenmontag : Die Wagen rollen zum Beispiel in Koblenz und Cochem

Am Rosenmontag, dem Höhepunkt der Karnevalssession, ziehen wieder viele Jecken los, um beim Straßenkarneval zu feiern. Los geht es traditionell um 12:11 Uhr mit dem größten Umzug in der Region, dem Rosenmontagsumzug in der Koblenzer Innenstadt. Etwa 150.000 Narren und Närrinnen kommen jährlich nach Koblenz, um sich dieses Spektakel anzusehen. Auch dieses Jahr werden nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) rund 120.000 Besucher erwartet.

Die Jecken können sich demnach auf 64 Zugnummern mit etwa drei Stunden Programm freuen. Bisher haben sich 49 Motivwagen, 90 Fußgruppen und insgesamt ganze 3.377 Personen angemeldet, um in der Karawane mitzuziehen. Damit habe man das Niveau wie vor Corona erreicht, so die AKK. Mit besonders großer Zahl läuft dieses Jahr die Handwerkskammer Koblenz mit. Der Grund: Sie feiert 125-jähriges Jubiläum.

Das Tollitätenpaar aus der diesjährigen Session - Prinz Lars und Confluentia Kim - hat an Rosenmontag seinen großen Auftritt beim Umzug. Beide fahren traditionell auf getrennten Wagen durch die Koblenzer Innenstadt. Prinz Lars und seine Gefolgschaft bilden dabei wie gewöhnlich das Schlusslicht des Zugs.

Weiter geht es um 14:11 Uhr mit Umzügen in Neuwied-Engers und Heddesdorf, Eitelborn im Westerwald, Polch in der Eifel und Bendorf am Rhein. Außerdem kann man sich die bunt geschmückten Wagen in Mayen in der Eifel um 13:11 Uhr, in Cochem um 14 Uhr und in Ahrweiler um 14:11 Uhr ansehen.

An Veilchendienstag endet die jecke Zeit in der Region Koblenz

An Veilchendienstag endet im nördlichen Rheinland-Pfalz die Karnevalssession. Da können Karnevalisten noch ein letztes Mal die schön geschmückten Fastnachtszüge in der Region Koblenz bestaunen, wie etwa um 14 Uhr in Montabaur. Der Veilchendienstagsumzug in Niederlahnstein, die sogenannte "Kappenfahrt" ist jedes Jahr der größte Umzug in Lahnstein. Dieser startet wie immer um 14 Uhr. In Heimbach-Weis rollen die Wagen um 13:44 Uhr durch die Straßen und in Arzbach kann man noch ein letztes Mal in der diesjährigen Session ausgelassen feiern um 14:11 Uhr.