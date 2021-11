Große Open-Air Party zum Karnevalsauftakt in Koblenz

per Mail teilen

Fast 5.000 Narren feiern den Start in die neue Karnevalssession in Koblenz auf dem Münzplatz. Auf der Bühne sind mit dabei unter anderem die Kultbands "Höhner" und "Paveier".

Im vergangenen Jahr musste die Sessionseröffnung coronabedingt abgesagt werden. Trotz aktuell steigender Infektionszahlen organisiert die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) in diesem Jahr wieder die große Open-Air Party auf dem Münzplatz. Unter dem Motto "Wir säin widder do" feiern Genesene und Geimpfte den Start in die neue Karnevalssession.

Kölsche Kultbands Höhner und Paveier spielen auf der Bühne

Als erste Band auf der Bühne wird die Kölsche Kultband "Höhner" auftreten. Mit dabei sind auch "Paveier" und viele weitere Koblenzer Künstler und die neuen Tollitäten Prinz Sven und Confluentia Lisa.

Karnevalsauftakt in Koblenz unter 2G-Regel

Vor dem Einlass auf das Veranstaltungsgelände müssen alle Besucher nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Außerdem werden beim Zutritt zum Veranstaltungsgelände nach Angaben der AKK die Kontaktdaten erfasst.

"Wir werden den Münzplatz nur zu dreiviertel füllen, damit wir die Möglichkeit geben können Abstände einzuhalten", sagt Christian Johann, Präsident der AKK. "Das Allerwichtigste ist, dass wir am Ende sagen können - es war ein schönes Fest und alle sind gesund vom Platz gekommen."

Koblenzer Ordnungsamt will verstärkt Kontrollen durchführen

Der Kommunale Vollzugsdienst des Ordnungsamtes Koblenz wird am Donnerstag nach eigenen Angaben kontrollieren, ob die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Insbesondere sollen die Gastronomiebetriebe und die Kontakterfassung dabei im Fokus stehen.

Kürzlich durchgeführte Kontrollen hatten nach Angaben des Ordnungsamtes gezeigt, dass diese teilweise mangelhaft bis gar nicht erfolgt sind. Weil sie voraussichtlich viele Gäste haben werden, sollen die Gastronomen bereits bei Einlass deren Kontakt akribisch erfassen, um Verstöße und daraus folgende Bußgelder zu vermeiden.