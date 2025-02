per Mail teilen

Samuel Koch ist trotz seiner Querschnittslähmung Schauspieler geworden und setzt sich für andere Menschen ein. Dafür ehrt ihn der Koblenzer Leseverein mit einer besonderen Auszeichnung.

Der Katholische Leseverein Koblenz verleiht in diesem Jahr zum ersten Mal den Preis "Das Goldene Deutsche Eck". Und zwar an den querschnittsgelähmten Schauspieler und Autor Samuel Koch. Der 37-Jährige sitzt seit seinem tragischen Unfall bei der Fernseh-Show "Wetten das“ vor Weihnachten 2010 im Rollstuhl.

Der mit 2.000 Euro dotierte Preis wird ihm am Mittwochabend in der Rhein-Mosel-Halle während der traditionellen Karnevalssitzung, der "Lesesitzung" verliehen. Die Laudatio hält die Schauspielerin Sabine Vitua in ihrer Rolle als Managerin von Bastian Pastewka.

Auszeichnung soll soziales Engagement würdigen

Das "Goldene Deutsche Eck" wird nach Angaben des Katholischen Lesevereins e.V. in Zukunft an Prominente vergeben, die sich im besonderen Maße für das soziale Engagement und die Förderung von gesellschaftlicher Verantwortung einsetzen. Dazu gehöre Samuel Koch in besonderer Weise.

Mit der Auszeichnung wolle man die wichtigen Werte von Nächstenliebe, Mitmenschlichkeit und Solidarität in der Gesellschaft würdigen. "Das Goldene Deutsche Eck" solle ein neues großes Highlight im Karneval werden. Zur Preisverleihung sind unter anderem Margit Sponheimer, Heike Boomgaarden sowie verschiedene Bundes- und Landespolitiker geladen. Es gibt noch wenige Restkarten.