Prinzenpaar aus Las Vegas feiert den rheinischen Karneval

Ein Prinzenpaar aus Las Vegas feiert in der Region Koblenz zum ersten Mal Karneval. Die Möhnen von Mülheim-Kärlich haben sie quasi für die närrischen Tage "adoptiert".

"Helau rufen sie auch in Las Vegas", erzählt Prinz Timothy aus Las Vegas. Das amerikanische Prinzenpaar der German American Mardi Gras Association (GAMGA) Prinz Timothy I. (Phillips) und Prinzessin Barbara I. (Ruckle) sind auf Einladung der Möhnen aus Mülheim-Kärlich zu Gast in der Region und erleben die fünfte Jahreszeit am Rhein.

Es ist ein Marathon - drei Veranstaltungen pro Abend.

Möhnen in Mülheim-Kärlich haben das Prinzenpaar "adoptiert"

"Es ist ein Marathon - drei Veranstaltungen pro Abend", staunt Prinz Timothy, der vom dichten Programm des rheinischen Karnevals überwältigt ist. Vom Umzug in Mülheim-Kärlich über den Empfang in der Verbandsgemeinde Weißenthurm bis zum Besuch der Kita Chateau Renault in Weißenthurm - die amerikanischen Tollitäten sind überall mit dabei.

Die beiden gehören jetzt einfach dazu

Wohnen dürfen sie während ihres Aufenthalts in Urmitz, wo sie von den Möhnen quasi "adoptiert" wurden. Die Verbindung ins Rheinland kam über Corinne Molitor zustande, die lange in Las Vegas lebte und dort den German-American-Club besuchte. "Die beiden gehören jetzt einfach dazu", erklärt Martina Niepagen, Präsidentin des Mülheimer Möhnenclubs.

Prinzenpaar ist von rheinischem Karneval begeistert

Was die Amerikaner am rheinischen Karneval besonders beeindruckt: "Hier machen wirklich alle mit - von den Kleinsten bis zu den Ältesten", schwärmt der Prinz. In den USA feiern nur die deutschen Vereine Karneval, während hier die gesamte Region närrisch ist. Die Koblenzer Fastnacht hat es ihnen dabei besonders angetan.

Moselwein schmeckt Prinzessin Barbara I.besonders gut

Die Prinzessin mit deutschen Wurzeln ist in Würzburg als Tochter eines US-Soldaten geboren. Sie ist fasziniert von den historischen Bauten entlang des Rheins. "In Las Vegas reißen wir alte Gebäude einfach ab und bauen neue", erklärt sie den kulturellen Unterschied. Mit den rheinischen Narrenrufen kommt das Paar gut zurecht: In Amerika rufe man tatsächlich auch "Helau", verrät der Prinz.

Der Alkoholkonsum im Karneval sei beachtlich, sagt die Prinzessin. Sie müsse sich heimlich Wasser in den Wein mischen um mitzuhalten. Und der Moselwein? "Oh, so delicious." Der schmeckt ihr ganz besonders gut.

Höhepunkt ist der Zug in Köln-Deutz



Höhepunkt ihres Besuchs wird der Zug in Köln-Deutz sein. "Wir nehmen ein Stück rheinisches Karnevalsfeeling mit zurück nach Amerika", verspricht die Prinzessin. Die Möhnen aus Mülheim-Kärlich planen bereits einen Gegenbesuch - die transatlantische Karnevalsfreundschaft soll weitergehen.