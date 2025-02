Ob bei Sitzungen, an Schwerdonnerstag oder Rosenmontag - Daniel Ferber bringt mit seinen Mundart-Songs den Koblenzer Karneval zum Beben. Er ist eben ein echter "Kowelenzer Jung".

Gestylte Haare, ein fröhliches Lächeln und eine schwarze Lederjacke: Das sind die Markenzeichen von Daniel Ferber. Seit fast zehn Jahren macht der Koblenzer erfolgreich Musik. Während der Karnevalszeit ist er besonders gefragt.

"In dieser Session habe ich 22 Auftritte", erzählt der 34-Jährige: bei Sitzungen, Empfängen und Umzügen. Ein Highlight für Daniel Ferber ist in diesem Jahr der Koblenzer Rosenmontagszug. Da fährt der Sänger auf dem Wagen der Großen Koblenzer Karnevalsgesellschaft mit und sorgt mit seinen Songs den ganzen Umzug lang für Stimmung. "Das macht natürlich besonders viel Spaß", schwärmt Daniel Ferber. "Das Publikum und das Ambiente beim Zug sind einfach einmalig."

Ferbers Lied "Kowelenz" war ein Internet-Hit

Angefangen hat die Karriere des Koblenzer Musikers 2016. Damals ging sein Hit "Kowelenz" in den sozialen Medien viral - eine Liebeserklärung an seine Heimatstadt. Der Erfolg bescherte ihm Auftritte im Fernsehen und auf zahlreichen Bühnen in der Region. Seitdem ist Daniel Ferber dem Gesang treu geblieben, singt seine Lieder weiterhin auf Platt. Die Mundartpflege liege ihm am Herzen, erzählt der gebürtige Schängel. Sich damit auch im Koblenzer Karneval einbringen zu können mache ihn stolz.

Dabei hatte Daniel Ferber mit Karneval früher gar nicht so viel zu tun. "Karneval, das war für mich eigentlich immer nur Schwerdonnerstag und Rosenmontag. Jetzt wo ich im Karneval mitwirke, habe ich erst erfahren, wie vielfältig dieses Brauchtum ist."

Angekommen im Koblenzer Karneval

Inzwischen ist ihm aber der Koblenzer Karneval ans Herz gewachsen. Daniel Ferber hat zahlreiche Karnevalsstimmungslieder im Repertoire. Für die diesjährige Session hat er gemeinsam mit weiteren Koblenzer Kulturschaffenden den "Faasenachts Rock and Roll" kreiert und auch den Koblenzer Klassiker "Dat Kowelenzer Schängelsche" gibt er gerne zum Besten. Auch sein eigener Hit "Kowelenz" zündet beim Publikum immer wieder.

In seiner Heimatstadt auf der Bühne zu stehen, ist für Daniel Ferber immer wieder ein einmaliges Gefühl. "Mir macht das unfassbar viel Spaß," beschreibt er. "Die Leute singen alle mit, klatschen und die Stimmung ist ausgelassen. Da fällt sämtliche Nervosität von mir ab und ich fühle mich richtig frei."