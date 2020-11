Die traditionelle Karnevalseröffnung um 11:11 Uhr fällt nach SWR-Informationen auch im Norden des Landes aus. Die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) startete mit einem Film bei Youtube in die Session starten.

Auch die Lustigen Weiber aus Weitersburg, erinnern mit Filmsequenzen vergangener närrischer Tage auf Facebook an den Start in die fünfte Jahreszeit. Vertreterinnen des Möhnenclubs 1950 Mülheim e.V. legten zusammen mit einer Abordnung der Stadt einen Kranz am Rathaus nieder und hielten eine kurze Rede ohne Publikum. Auf alle Aktivitäten verzichten wollten die Möhnen vom Scharfen Turm in Rhens.

Kein Rosenmontagsumzug in Koblenz

In Mülheim-Kärlich wurde bereits der Rosenmontagsumzug abgesagt, genauso in Mayen. Auch in Koblenz wird es wegen der Corona-Pandemie keinen Umzug geben. "Weil wir einfach wissen, dass wir nicht dafür garantieren können, dass die Menschen auf Abstand bleiben", sagte Oberbürgermeister David Langner am Mittwoch. Außerdem sei die Finanzierung ein Problem. Ein Rosenmontagszug müsse über die Session hinweg finanziert werden. Dies sei wegen Corona aber nicht möglich.

OB David Langer und AKK-Vorsitzender Christian Johann läuten allein die Karnevalssession am Koblenzer Münzplatz ein. SWR

Ordnungsamt kontrolliert in Koblenz

Zum Start der neuen Karnevalssession hatten Polizei und Ordnungsamt in Koblenz angekündigt, die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren. Zum Beispiel dann, wenn private Feiern gemeldet werden. Die Kontrollen sollten aber nicht wegen des Karnevalauftaktes verstärkt werden. Generell sei die Polizei seit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung vermehrt auf den Straßen in Koblenz unterwegs.