Karneval 2022 trotz Corona: So wird im Norden von RLP gefeiert

Wegen Corona fallen im Karneval auch 2022 viele Sitzungen und Umzüge aus. Doch es gibt coronakonforme Alternativen in der Region.

Für die Karnevalsvereine im Norden von Rheinland-Pfalz ist es bitter, dass ihre Sitzungen, Umzüge und Kostümpartys erneut ausfallen. Aber die meisten lassen sich davon nicht unterkriegen und kommen auf kreative Lösungen.

Corona sorgt für Vereins-Zusammenschlüsse

In Remagen hat Corona sogar für eine Premiere gesorgt: Zum ersten Mal haben sich alle Vereine der sechs Ortsteile zusammengeschlossen, um eine gemeinsame Sitzung auf die Beine zustellen. Der "Gesamtstädtische Karneval Remagen" wird am 20. Februar als Online-Sitzung gefeiert.

Auch in Mendig gibt es zum ersten Mal eine gemeinsame Sitzung der beiden Karnevalsgesellschaften in Niedermendig und Obermendig. "Somit hat die Pandemie nicht nur schlechte, sondern auch gute Seiten", so der 1. Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft Niedermendig 1897 e.V., Peter Müller. Unter dem Motto "Prost und Ahoi 2.0" wird die erste gemeinsame Sitzung am 25. Februar online übertragen.

Kostüm "to go" von Möhnen aus Mülheim-Kärlich

Die Möhnen in Mülheim-Kärlich präsentieren ihr Sitzungsprogramm am 26. Februar per Live-Stream. Und damit die Zuschauer gut ausgerüstet sind, verkaufen sie ab dem 11. Februar ihren "Tütteclown" - eine Tüte gepackt etwa mit Möhnenbrause, Chips und einem Karnevalskostüm to go.

Alles was das Narren- und Möhnenherz braucht gibt es im "Tütteclown". Möhnen-Club 1950 Mülheim e. V.

"Narrenfenster" im Hunsrück

In Hundheim im Rhein-Hunsrück-Kreis beispielsweise ruft der Hundemer Karnevalsverein 1976 e.V. die Einwohner auf, von Schwerdonnerstag bis Veilchendienstag ihre Fenster karnevalistisch zu schmücken. Im vergangenen Jahr gab es den Angaben zufolge 80 närrisch geschmückte Fenster im Ort.

In Hundheim im Hunsrück wird der Ort mit bunten Fenstern närrisch geschmückt. Hundemer Karnevalsverein 1976 e.V.

Narrenrallye in Höhr-Grenzhausen geht in zweite Runde

Auch im Westerwald haben sich viele Karnevalsvereine Alternativen überlegt. In Höhr-Grenzhausen etwa legt die Karnevalsgesellschaft Grau-Blau am 12. Februar die Narrenrallye neu auf.

Närrische Schnitzeljagd in Herkersdorf

Der HCC Herkersdorfer Carnevals Club 1958 e.V. aus Kirchen veranstaltet am 27. Februar eine närrische Schnitzeljagd. Auf der Jagd nach dem Schnitzel (ja, das meinen sie wörtlich) durchlaufen die Teilnehmer auf einem vorgeschriebenen Weg karnevalistische Mitmachstationen.

Von Büttenrede, über Tanzschritte bis zum posieren als Fotomodell wird den Angaben zufolge einiges dabei sein. Die Teilnehmer bekommen an jeder Stationen einen Stempel auf ihre Karte. Damit können sie sich am Ende an der letzten Station ein Schnitzel abholen.