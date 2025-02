Umzug und Party: Das müssen Sie zum Rosenmontag 2025 in Koblenz wissen!

Seinen Höhepunkt erreicht der Karneval in Koblenz wie jedes Jahr mit dem Rosenmontagszug durch die Innenstadt. Hier finden Sie die wichtigsten Infos auf einen Blick.

Wie groß ist der Koblenzer ?

Der Koblenzer Rosenmontagszug gehört mit seinen mehr als 3.700 angemeldeten Teilnehmenden zu den größten Karnevalsumzügen in Rheinland Pfalz. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) wird der Rosenmontagsumzug in diesem Jahr ganze 193 Zugnummern haben, wesentlich mehr als im vergangenen Jahr (154). Zu den Neuzugängen gehört die Handwerkskammer, die Hochschule sowie die Universität Koblenz.

Die Besucher des Umzugs können sich demnach auf knapp 50 Festwagen und 90 Fußgruppen freuen. Für die richtige Stimmung am Straßenrand sorgen neben Musik vom Band auch 16 Kapellen. Der Zugweg durch die Koblenzer Innenstadt ist mehr als vier Kilometer lang. Die Organisatoren gehen davon aus, dass die Zuschauer rund drei Stunden etwas vom Zug haben.

Wie wird für die Sicherheit der Zugteilnehmer und Zuschauer gesorgt?

Die Stadt Koblenz rechnet mit rund 125.000 bis 150.000 Menschen, die beim Rosenmontagszug dabei sind - ob als Teilnehmer oder Zuschauer. Um für deren Sicherheit zu sorgen, stehen Veranstalter, Polizei sowie städtische Behörden in ständigem Austausch.

Nach Angaben der AKK gibt es ein verschärftes Sicherheitskonzept, das jedoch nicht im Vorfeld veröffentlicht wird - aus Sicherheitsgründen. Ein Glasverbot oder Taschenkontrollen werde es aber nicht geben. Im Zug selbst sorgen mehr als 360 Personen unter anderem dafür, dass Sicherheitsabstände zu Wagen eingehalten werden und Kinder gefahrlos Süßigkeiten sammeln können.

Was für Süßigkeiten gibt es beim Rosenmontagszug?

Auch in diesem Jahr können sich die Besucher des Koblenzer Rosenmontagszugs wieder über jede Menge Süßigkeiten freuen. Was in die Menge fliegt, entscheiden die Vereine und Gruppen jedoch selbst. Ob fair gehandeltes Wurfmaterial dabei ist, wie etwa in Lahnstein, können die Veranstalter nicht garantieren. Man versuche jedoch, die Teilnehmenden für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Hochwertige Produkte werden demnach von den Zuschauern eher aufgefangen und gesammelt - sodass auch weniger Müll auf der Straße entsteht. Es sei aber auch immer eine Kostenfrage.

Wer sind die Tollitäten in Koblenz in der Session 2024/25?

Das Tollitätenpaar wird in diesem Jahr von der Karnevalsgesellschaft KG Blau-Weiß Moselweiß gestellt. Prinz Lars und Confluentia Kim "vom Musselweißer Hamm" wurden Anfang Januar inthronisiert und freuen sich jetzt auf ihren großen Auftritt beim Rosenmontagszug. Es ist das erste Mal in der 57-jährigen Vereinsgeschichte, dass Prinz und Confluentia von der KG Moselweiß kommen. Prinz und Confluentia fahren auf getrennten Wagen im Zug mit. Der Prunkwagen des Koblenzer Karnevalsprinzen bildet traditionell den Abschluss des Umzugs durch die Stadt.

Das Koblenzer Tollitätenpaar kommt dieses Jahr von der Karnevalsgesellschaft KG Blau-Weiß Moselweiß: Confluentia Kim vom Musselweißer Hamm und Prinz Lars. SWR

Wann beginnt der Rosenmontagszug in Koblenz?

Der Koblenzer Rosenmontagszug startet am 3. März um 12:11 Uhr in der Firmungsstraße und bahnt sich von dort aus seinen Weg durch die Innenstadt. Die Aufstellung der Festwagen und Fußgruppen beginnt bereits am Vormittag und soll bis 11:30 Uhr abgeschlossen sein.

Wie verläuft der Zugweg des Rosenmontagszugs in Koblenz 2025?

Im vergangenen Jahr wurde der Streckenverlauf für den Rosenmontagszug in Koblenz geändert. Der neue Weg soll laut AKK beibehalten werden. Der Zug startet demnach wieder in der Firmungstraße, von dort aus geht es weiter zum Jesuitenplatz über den Entenpfuhl, die Viktoriastraße und die Hohenzollernstraße. Von dort aus rollen die Wagen weiter in die Rizzastraße, die Kurfürstenstraße, die Schenkendorfstraße und wieder zurück in die Hohenzollernstraße. Zum Schluss geht es über die Roonstraße in die Löhrstraße bis zum Friedrich-Ebert-Ring. Dort löst sich der Zug dann auf.

Wo kann ich den Rosenmontagszug in Koblenz anschauen?

Besucherinnen und Besucher können sich überall entlang der Zugstrecke positionieren, um die Fuß- und Tanzgruppen, die Musikkapellen und die Prunkwagen zu sehen. Besonders viel los ist meistens in der Altstadt und in der Südlichen Vorstadt rund um den Schenkendorfplatz. Wer eine gute Sicht haben will, sollte sich jedoch frühzeitig auf den Weg machen und einen entsprechenden Platz sichern.

Wird der Rosenmontagszug in Koblenz im Fernsehen übertragen?

Das SWR Fernsehen RP wird den Rosenmontagszug aus Koblenz zeitversetzt von 16:30 Uhr bis 19 Uhr übertragen. Moderator Martin Seidler kommentiert den närrischen Lindwurm. Der Koblenzer Fastnachter und Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), Andreas Münch, übernimmt die Co-Moderation. SWR-Reporterin Kathrin Freisberg klettert auf Motiv-Wagen und fängt auf der Straße die Stimmung ein.

Wird der Rosenmontagszug in Koblenz live im Internet übertragen?

Der SWR wird den Rosenmontagsumzug in Koblenz auch live im Internet übertragen. Der genaue Start der Übertragung wird noch bekanntgegeben.

Wo steigt die After-Zuch-Party

Nach dem Rosenmontagszug lädt die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) zur After-Zuch-Party in der Altstadt auf dem Münzplatz (Party für Erwachsene) und Am Plan (Party für Familien) ein. Für Jugendliche von 10 bis 15 Jahren gibt es am Rosenmontag außerdem eine "Romo-Jugend-Party" im Club Zenit von 12 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Wo bekomme ich Hilfe bei Problemen?

Polizei und Ordnungsamt in Koblenz richten auch in diesem Jahr an Rosenmontag eine sogenannte "bunte Anlaufstelle " in der Altstadt ein - und zwar in der Begegnungsstätte des DRK an der Liebfrauenkirche. Dort kümmern sich Polizei, Ordnungsamt, Sanitätsdienst und Jugendamt um feiernde Karnevalisten, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Die Anlaufstelle ist ab 12 Uhr geöffnet und ist auch telefonisch unter 0261-129-7777 zu erreichen.

An- und Abreise: Wie und wo fahren Busse

Die Stadt Koblenz empfiehlt, bei der Anreise zum Rosenmontagszug auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen. Nach Angaben der Koblenzer Verkehrsbetriebe (koveb ) werden in den Spitzenzeiten zusätzliche Busse eingesetzt. Wegen des Umzugs kommt es jedoch mitunter zu Fahrplanänderungen, manche Haltestellen werden gar nicht angefahren - hier sollten sich Reisende im Vorfeld informieren.

Für alle, die länger unterwegs sind interessant: Laut koveb fahren die Nachtbusse von Donnerstag bis Dienstagmorgen stündlich von 23:30 Uhr bis 3:30 Uhr ab Koblenz Zentrum. Mit dem sogenannten "Happy-Days-Ticket" können Jecken zwischen Weiberfastnacht und Veilchendienstag mit bis zu fünf Personen im gesamten Verkehrsverbund Rhein-Mosel kostengünstig fahren. Normalerweise gilt das Tagesticket nur für eine Person. Die "Happy Days"-Tageskarte gilt zeitlich uneingeschränkt.