Landratswahl Rhein-Hunsrück-Kreis: Roger Mallmenn (Die Linke)

Am Sonntag wird bei der Landratswahl im Rhein-Hunsrück-Kreis ein Nachfolger für Marlon Bröhr (CDU) gewählt. Für Die Linke geht Roger Mallmenn ins Rennen.

Alter: 45

Wohnort: Birkheim

Beruf: Koch, Diplom-Sportwissenschaftler

1. Braucht der Rhein-Hunsrück-Kreis eine Mittelrheinbrücke?

Roger Mallmenn: Wir brauchen den 24-Stunden Fährverkehr und die drei Fährbetriebe Boppard, St. Goar und Kaub. Der Kreis kann sich weder den Bau noch den Unterhalt der Brücke leisten. Das hat der Kreistag bereits beschlossen. Wer weiterhin für den Bau der Brücke wirbt, ignoriert geltende Beschlüsse und gefährdet die Liquidität des Kreises.

2. Welche Akzente wollen Sie im Zusammenhang mit der Bundesgartenschau 2029 setzen?

Mallmenn: Zuerst einmal geht es in der Gegenwart darum, die Gastronomie im Mittelrheintal zu unterstützen, die vor existentiellen Herausforderungen steht. Darüber hinaus sehe ich in der Förderung des Tourismus' eine nachhaltige Entwicklungsperspektive, die es bis zur BUGA und darüber hinaus zu entfalten gilt.

3. Wie viele Windräder braucht der Rhein-Hunsrück-Kreis noch?

Mallmenn: Keine weiteren. Unser Kreis hat sein Soll erfüllt. Dem Raubbau an unserem Wald werde ich mich entgegenstellen und mich als Landrat dafür einsetzen, dass in den Flächennutzungsplänen keine weiteren Stellen für Windräder ausgewiesen werden. In Zukunft werden nach und nach die Laufzeiten für Windkraftanlagen ablaufen. Ich werde den Rückbau fördern und den Gemeinden Anreize bieten, die frei werdenden Flächen aufzuforsten.

Auflösung der letzten Frage aus dem Video: Eine Busfahrt von Simmern nach Kastellaun kostet 5,20 Euro (Preisstufe 4).