Oberbürgermeisterwahl in Lahnstein: Das sind die Kandidaten

Lahnstein braucht einen Aufbruch. Mit diesem Leitspruch tritt Marcel Will bei der Wahl zum Oberbürgermeister als Kandidat der SPD an. Der promovierte Historiker lebt mit seiner Frau uns seinen drei Kindern in Niederlahnstein und arbeitet in Limburg beim Hessischen Bildungswerk. An der Hochschule Koblenz ist er am Campus Remagen zudem als Dozent tätig. Bei den Wählern möchte der 42-Jährige, mit seiner kommunikativen Art und seiner positiven Energie punkten, sagt er.

Mehr bezahlbaren Wohnraum und Kita-Plätze

"In Lahnstein ist sehr viel zu tun," sagt Will. Besonders wichtig sei in den kommenden Monaten aber, einen konkreten Plan zu entwickeln, wie die Hochbrücke der B42 so saniert werden könne, dass in der Region kein Chaos entstehe. Außerdem müsse alles für die BUGA 2029 vorbereitet werden. "Mir persönlich sind aber auch andere Themen ein Anliegen: Wir brauchen dringend mehr bezahlbaren Wohnraum und mehr Kita-Plätze. Und wir müssen den Radverkehr und den öffentlichen Nahverkehr in Lahnstein ausbauen und stärken," sagt Will.

Will: "Wir müssen auch den Mut haben, Geld auszugeben"

Für diese Projekte soll die Stadt nach Ansicht des SPD-Politikers auch Geld ausgeben. "Wir müssen an manchen Stellen auch den Mut dazu haben. Ich glaube nicht, dass man den Lahnsteiner Haushalt rettet, indem man spart wo man nur kann. Da müssen wir langfristig auch die Einnahmenseite verbessern." Es sei allerdings unrealistisch, dass sich in nächster Zeit große Unternehmen in Lahnstein ansiedeln - dafür fehle der Platz. Deshalb sei es unter anderem wichtig, die Stadt so umzugestalten, dass mehr Tourismus möglich werde, sagt Will.