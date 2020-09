An diesem Freitag beginnt auch im nördlichen Rheinland-Pfalz die Aktion "Heimat-Shoppen". Mit der zweitägigen Kampagne wirbt die Industrie-und Handelskammer Koblenz nach eigenen Angaben für Geschäfte, Gastronomie und Dienstleister aus der Region. Zahlreiche Werbegemeinschaften und Händler in Hunsrück, Taunus, Eifel und Westerwald machen bei der Aktion "Heimat-Shoppen" mit - inzwischen im vierten Jahr. In Andernach läuft die Aktion unter dem Namen "Made in Andernach". Koblenz weitet die beiden Aktionstage auf eine ganze Woche aus - die "Schängel-Shopping-Woche". Damit sollen in der Stadt auch die Einbußen, die durch den Corona-bedingten Ausfall des Schängelmarktes entstehen, etwas aufgefangen werden, teilte der Koblenzer Citymanager mit.