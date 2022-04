Nach historischem Vorbild: Mit dem Holzfloß über den Mittelrhein nach Köln

Mit einem Holzfloß auf dem Rhein vom Schwarzwald bis nach Köln - diesen Traum setzt Thomas Kipp gerade in die Tat um. Dabei machen er und seine Begleiter einen Zwischenstopp in Kamp-Bornhofen.

Über Jahrhunderte war der Rhein der Weg, um große Mengen an Holzstämmen aus dem Schwarzwald über den Rhein bis in die Niederlande zu bringen - bevor es Güterzüge oder Lastwagen gab: Die Holzstämme wurden zu Flößen zusammengebunden. Die größten von ihnen, die sogenannten Holländerflöße, waren teilweise mehrere hundert Meter lang. Diese Rheinflöße wurden dann mit Muskelkraft gesteuert und auf dem Wasser an den Zielort gebracht, etwa den Sägewerken in Ufernähe.

Die jahrhundertealte Tradition wird von einigen Flößerverbänden weiter gepflegt, allerdings nur als Hobby - etwa von Thomas Kipp aus Schiltach im Schwarzwald. Er ist der Floßmeister des Schiltacher Flößer e.V. und möchte schon lange mit einem Holzfloß auf einer der großen deutschen Wasserstraßen fahren. So entstand die Idee, die er jetzt umsetzt.

Informationen zur Flößerei auf dem Mittelrhein Mit dem steigenden Bedarf an Holz, besonders am Niederrhein und in den Niederlanden, entwickelte sich im 17. Jahrhundert die Holzflößerei auf dem Rhein. Die größten schwimmenden Holzinseln, die sogenannten Holland-Flöße, hatten eine Länge von etwa 330 Metern und waren über 60 Meter breit. An Bord arbeiteten bis zu 550 Menschen. Im 19. Jahrhundert mussten die Flöße kleiner gebaut werden. Die Unfall-Gefahr an Engstellen - und vor allem an neu errichteten Schiffsbrücken in Koblenz und Köln - sollte dadurch minimiert werden. Um die Jahrhundertwende florierte der Beruf des Flößers, besonders in dem kleinen Mittelrhein-Ort Kamp, dem heutigen Kamp-Bornhofen. Hier gab es zwei örtliche Floßfirmen und einen angemessenen Liegeplatz, wo die nun kleiner gewordenen Flöße zusammengebunden wurden. Mit dem Bau von Stahlschiffen, Eisenbahnen und Lastkähnen war die Rheinflößerei im 20. Jahrhundert mit ihrem riesigen Personal- und Versorgungsaufwand nicht mehr rentabel. Das letzte Floß, dessen Holz gewerblich genutzt wurde, schwamm 1968 an Köln vorbei.Offiziell wurde die Rhein-Flößerei 1971 eingestellt. In Kamp-Bornhofen ging man daran, die alten Dokumente, Fotos, Arbeitsgegenstände und Kleidung sowie Texte zu sammeln, und in einem Museum zu präsentieren. Eines der schönsten Floßmodell, ein „Holland-Floß“ ist im Siebengebirgsmuseum in Königswinter zu bewundern. Im Dezember 2014 wurde die Flößerei als Kulturform in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Deutschland aufgenommen. Quelle: Rheintal.de - das Online Portal für die Rheinregion

Holzfloßfahrt wie vor hunderten Jahren - Aufbau am Donnerstag

Für diese Fahrt wie vor hunderten Jahren hat Thomas Kipp zusammen mit seinen Begleitern ein Floß aus fünfzehn langen Holzstämmen gebaut. Damit wollen sie vom 22. bis zum 29. August unterwegs sein, von Steinmauern im Kreis Rottweil bis nach Hitdorf, einem Stadtteil von Leverkusen in Nordrhein-Westfalen. Am Donnerstag haben sie auf der Nato-Rampe bei Steinmauern das Holzfloß aus den Einzelteilen zusammengesetzt und startklar gemacht.

Zwischenstopp in Kamp-Bornhofen am Montag geplant

Ab Freitag sind die Männer in sieben Etappen auf dem Rhein unterwegs. Dabei legen sie einen Zwischenstopp in Kamp-Bornhofen am Mittelrhein ein. Die Flößer werden dort am Montag, den 25. April, mit Blasmusik, Bier und Bratwurst erwartet. Am Dienstag legen sie eine Ruhepause ein - auf Einladung des Flösser- und Schiffer-Vereins Kamp-Bornhofen e.V.. Denn der Ort am Mittelrhein hat eine lange Flößertradition: Im Ortsteil Kamp gab es früher einen Liegeplatz für Holzflöße. Danach geht es weiter rheinabwärts.

In diesem Gehäuse waren auf dem Floß bei der Probefahrt die nötigen Außenbordmotoren untergebracht. (Archivbild) Thomas Kipp/Schiltacher Flößer e.V.

Holzfloß auf dem Rhein - nur mit Aussenbordmotoren genehmigt

Das Ganze hat einen langen Vorlauf: Eigentlich war die Fahrt schon im vergangenen Sommer geplant, musste dann aber wegen eines Unfalls verschoben werden. Außerdem mussten vorher die Behörden zustimmen: Deshalb machte das Team um Thomas Kipp im Mai 2021 eine 20 Kilometer lange Probefahrt auf dem Rhein zwischen Steinmauern und Maxau.

Alles ging glatt, damit war die Grundlage für die große Floßfahrt geschaffen. Eine Auflage aber gibt es: Anders als in früheren Zeiten brauchen die Flößer auch zwei Außenbordmotoren, sonst wäre die Fahrt nicht genehmigt worden.

Mit diesem Holzfloß machte das Team im Sommer 2021 eine Probefahrt, eine der Voraussetzungen, damit die Behörden die Fahrt über den Mittelrhein nach Köln genehmigt haben. Thomas Kipp/Schiltacher Flößer e.V.

Thomas Kipp sagte dem SWR, er freue sich auf die Fahrt, die den Menschen in Erinnerung rufen solle, welche große wirtschaftliche Bedeutung die Rheinflößerei in früheren Jahrhunderten gehabt habe - und was für ein Knochenjob das gewesen sei.