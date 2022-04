Amtsinhaber Jung bleibt VG-Bürgermeister

per Mail teilen

In der Verbandsgemeinde Kaisersesch im Kreis Cochem-Zell ist bei der Stichwahl am Sonntag Amtsinhaber Albert Jung als Bürgermeister wiedergewählt worden. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis auf der Internetseite der Kommune bekam Jung 59,5 Prozent der gültigen Stimmen. Sein Gegenkandidat Gerhard Weber von der CDU erhielt 40,5 Prozent. Insgesamt waren in der Verbandsgemeinde Kaisersesch knapp 13.000 Bürgerinnen und Bürger zur Wahl aufgerufen. Nur etwa 5.500 von ihnen gaben auch tatsächlich ihre Stimme bei der Stichwahl ab. Die Wahlbeteiligung lag damit den Angaben zufolge nur bei 42,4 Prozent.