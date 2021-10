Geld für Sanierung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals eingeplant

per Mail teilen

Die Stadtverwaltung Koblenz will für eine mögliche Sanierung des Kaiser- Wilhelm-Denkmals 100.000 Euro in den Haushalt 2022 aufnehmen. Das bestätigte die Stadt dem SWR. Mitarbeiter des Amtes für Stadtvermessung und Bodenmanagement hatten das Kaiser-Wilhelm-Denkmal Anfang Juni mithilfe einer Drohne und eines speziellen Laserscanners fotografiert und vermessen. Anfang November sollen die Ergebnisse vorgestellt werden. Wenn der Stadtrat und die zuständige Aufsichtsbehörde zustimmen, könne anschließend ein Auftrag an ein Planungsbüro gegeben werden, das einen Sanierungsplan erstellt.