Anders als bei Freizeitkickern und anderen Amateuren dürfen Profisportler aktuell auf dem Sportplatz trainieren. Zehnkämpfer Kai Kazmirek aus Neuwied ist darüber natürlich froh. Corona hat aber auch ihn hart getroffen.

Zehnkämpfer Kai Kazmirek war in Topform, hochmotiviert, wollte nochmal alles geben – doch dann kam Corona. Sein Trainingsplan wurde komplett auf den Kopf gestellt, denn auf den Sportplatz durfte er mit seinem Trainer nicht mehr: "Wir mussten in den Wald, haben viele Läufe und Treppenläufe gemacht. Wir hatten aber keine Bahn zur Verfügung, konnten keinen Weitsprung, keinen Hochsprung und keinen Stabhochsprung machen. Das hat man natürlich dann auch an den Ergebnissen gesehen diese Saison. Die waren doch relativ ernüchternd."

Trainingsrückstand durch Corona

Corona hat seiner Form geschadet. Außerdem wurden auch noch alle großen Wettkämpfe abgesagt: keine Europameisterschaften und auch das Highlight eines jeden Profisportlers, die Olympischen Spiele in Tokio, auf die sich Kazmirek so gefreut hatte, wurden verschoben. Bei den Spielen in Rio vor vier Jahren wurde der Neuwieder Vierter im Zehnkampf. So wie es jetzt aussieht, sollen die Spiele im kommenden Jahr nachgeholt werden. Kazmirek hofft, dass sie stattfinden können. Das ist vielleicht seine letzte Chance.

Angst vor Absage der Olympischen Spielen

"Die Olympischen Spiel sind nur alle vier Jahre. Das ist immer das größte Ereignis für uns alle. Wenn das wegfallen sollte, hat man vielleicht noch ein- oder zweimal die Chance. Ich bin jetzt schon vom älteren Jahrgang als Sportler, bin jetzt 29. Für mich könnte es sein, dass ich mit 33 nochmal dabei sind. Aber ob es dann für ganz Oben reicht, ist natürlich fragen."

"Das Beste aus der Situation machen"

Trotz Corona lässt sich der Leichtathlet nicht hängen. Aktuell darf er auch wieder auf dem Sportplatz trainieren. Dort ist er täglich mit seinem Trainer und bereitet sich auf das nächste Jahr, auf Olympia vor – denn eines ist Kazmirek besonders wichtig: Nicht aufgeben, sondern positiv bleiben: "Man muss einfach das Beste aus der Situation machen."