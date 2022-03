Kältebus hilft wieder Wohnungslosen

Der Hilfsverein "Die Schachtel" ist ab Dienstag wieder mit dem sogenannten Kältebus in Koblenz unterwegs, um Obdachlosen zu helfen. Immer dienstags, donnerstags und samstags fährt der Bus im Winter bestimmte Plätze in der Stadt an. Die Sozialarbeiter des Vereins verteilen nach eigenen Angaben warme Suppen und Getränke sowie Schlafsäcke und frische Kleidung; zum Beispiel in der Innenstadt - am Bahnhof oder am Löhr-Center - aber auch in den Koblenzer Randbezirken. Die Mitarbeiter der "Schachtel" helfen auch bei der Suche nach einem Schlafplatz - etwa im städtischen Übernachtungsheim in Lützel. Dort würden wegen der Corona-Abstandsregeln allerdings weniger Schlafplätze angeboten als sonst. Etwa 50 wohnungslose Menschen hätten bei einer Impfaktion vor etwa einer Woche die Auffrischungsimpfung gegen Corona bekommen, teilten die Sozialarbeiter mit, die sich dabei eine etwas größere Resonanz gewünscht hätten. Denn im Frühjahr und Sommer seien etwa doppelt so viele Obdachlose in Koblenz mit dem Impfstoff Johnson und Johnson geimpft worden.